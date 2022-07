Sido spaltet die Fangemeinde bei "Go to Gö"

Mit dem diesjährigen Ballermann-Abend am Freitag haben sich die "Go to Gö"-Macher selbst übertroffen. Das Festzelt war proppenvoll, die Stimmung bombastisch. Das Hip-Hop-Event am Samstag mit Stargast Sido war dagegen eher 'meh'. Die Hintergründe erfährst Du im Video auf allgaeu.life .

15.07.2022 | Stand: 10:10 Uhr

Die Erwartungshaltung an Hip-Hop-Star Sido war natürlich groß. Auf der Bühne spielte der frühere Maskenmann sein bekanntes Repertoire - solide aber nicht überwältigend. So richtig sprang der Funke aus Sidos Block nicht auf das beschauliche Görisried über.

Bilderstrecke

Go to Gö - HipHop mit Sido und co.

Nachgefragt im Publikum: Im geschätzt halb-gefüllten Festival-Zelt gehen die Meinungen schwer außeinander: von "megafett" bis "absolute sch**sse". Von: "Was für ein cooler Typ das is!" bis "Was für ein Lappen".

Auch das Sido-eigene Sicherheitskonzept wird kritisiert: "Wir durften nicht mal unseren Lipgloss mit ins Zelt nehmen", erzählt Party-Gast Amelie. "Und das Dumme daran: Das hat uns vorher keiner gesagt. Wer hat den Lust, 15 Minuten zurück zum Auto zu laufen..?" So entsorgten hunderte Mädels vor dem Eingang ihre Püderchen, Deo-Döschen und Eyeliner.

Bilderstrecke

Go to Gö - Come to Mallorca!

Andererseits: Wenn wegen einer zu laschen Securty tatsächlich was passiert wäre, dann wären die Probleme sicher gravierender gewesen als der Frust über ein paar weggeworfene Schmink-Utensilien...

Die Jungs hatten mit Eyeliner und Co. naturgemäß eher weniger Probleme. Doch wie kam das Sido-Konzert bei ihnen an? Festival-Besucher Marco erzählt: "Beim Ballermann-Abend am Freitag warst Du mittendrin. Das war megageil. Heute fühlt es sich an, als würdest Du ein Konzert im Fernsehen anschauen." Der berühmte Funke wollte eben einfach nicht so richtig überspringen...

