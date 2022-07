Sie haben('s) gepackt: Kaufbeurer Feuerwehrler sind umgezogen

Es war zwar kein Faschings-Umzug, aber eine Gaudi war es trotzdem. Die Feuerwehr Kaufbeuren verlagerte ihre Hauptwache übergangsweise in das alte Eisstadion - und alle packten mit an! Bei dem spektakulären Umzug gab es zwei Notfälle, die die Einsatzkräfte aber routiniert meisterten...

Es kommt eher selten vor, dass die Feuerwehr Umzugskartons packt. Aber wenn es dann mal so weit ist, wird auch das schnell zur Nebensache. Die Kaufbeurer Einsatzkräfte müssen am Samstag jedenfalls beweisen, dass sich die Verlagerung der Hauptfeuerwache in das alte Eisstadion jedem Notfall unterordnet. Gegen 10 Uhr, als das Gerätehaus in der Neugablonzer Straße noch leer geräumt wird, rettet die Feuerwehr eine Frau aus ihrer verrauchten Wohnung in Neugablonz. Und um 12.05 Uhr, der Umzugstross befindet sich gerade kurz hinter der Spittelmühlkreuzung, meldet sich erneut die Leitstelle: Der Löschzug 1 schert aus dem Konvoi aus und eilt zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 12 bei Germaringen.

Kein Einsatz, nur eine Umzugs-Kolonne: Die roten Feuerwehrautos werden nun übergangsweise im alten Kaufbeurer Eisstadion untergebracht. Bild: Harald Langer

Zahlreiche Zuschauer werden an diesem Samstag bei Schneeregen Zeugen des Alltags bei der Feuerwehr, die auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Ganz egal, wo sich die Wache nun befindet. Der seit Monaten vorbereitete Auftrag an diesem Vormittag ist jedoch klar: Abbau des letzten technischen Geräts in der alten Hauptfeuerwache in der Neugablonzer Straße, die in einigen Tagen abgerissen und danach neu gebaut wird.

Das läuft nicht wesentlich anders als bei einem privaten Umzug. 70 Feuerwehrleute verräumen Spinde, Helme, Schläuche und andere Ausrüstungsgegenstände in die Hänger. „Einiges bringen wir noch nach Szombathely zu unserer Partnerfeuerwehr“, sagt Vereinschef Hubert Weikmann. In Ungarn bauen sie neben der hauptamtlichen derzeit eine freiwillige Feuerwehr auf. Brandschutztüren und Raumlüfter aus dem Allgäu sind dort gern gesehen. Vieles wird jedoch noch im alten Eisstadion gebraucht, das nun für zwei Jahre die Interimswache der Kaufbeurer Wehr ist. Alles läuft wie am Schnürchen. Stoisch schiebt ein Ehrenamtlicher bereits die Kehrmaschine durch die Halle. „Wir profitieren hier auch von den Erfahrungen bei dem Umzug ins neue Feuerwehrmuseum“, erzählt Helmut Winkler.

Gut gelaunt trotz Schneeregens: Die Kameraden beim "Umzug" durch die Innenstadt. Bild: Harald Langer

„Klar sind wir dabei, wenn es was zu tun gibt“, sagt Katharina Decrout, stellvertretende Jugendwartin. 24 Mitglieder der Jugendfeuerwehr packen mit an und werden sich später auch den Zug über die Spittelmühlkreuzung, den Graben, die Ganghoferstraße und die Johannes-Haag-Straße einreihen. Vor der Halle berät sich Kommandant Thomas Vogt mit der Polizei, die den Verkehr regeln wird.

Auch Kaufbeurens oberster Feuerwehrmann, Stefan Bosse, ist im Einsatz. Der Oberbürgermeister kommt gerade aus dem alten Stadion und begleitet nun den Tross mit 20 Fahrzeugen und 70 Feuerwehrleuten. Ich bin froh, wenn alles reibungslos klappt“, sagt er. Natürlich sei es auch ein Einschnitt für die Ehrenamtlichen, aus der alten Wache auszuziehen. „Aber es überwiegt die Freude auf das Neue.“ Nur drei Jahrzehnte habe die alte Hauptfeuerwache auf dem Buckel. Das sei sicher die untere Grenze bei der Lebensdauer für ein solches Gebäude. Die Abläufe, die räumlichen Gegebenheiten, die Ausstattung – all das soll mit der zehn Millionen Euro teuren neuen Wache in zwei Jahren auf dem neusten Stand sein.

Keine halbe Stunde, nachdem der Konvoi die alte Wache verlassen hat, kann Stadtbrandrat Thomas Vogt Vollzug vermelden. Im Stadion ist ein paar Stunden so etwas wie ein Tag der offenen Tür, da die Zaungäste nicht alle Tage sehen, wie Löschfahrzeuge auf der alten Spielfläche in ihre Parkplätze rangieren. Im früheren VIP-Raum stärken sich die Helfer bei Geschnetzeltem. Und am Abend geht es für die Ehrenamtlichen aller Kaufbeurer Rettungsdienste noch einmal in die alte Halle, wo zur Last-Feier-Fight-Party #Wache 1 geblasen wird.