Arbeiter von mehr als 400 Kilo schwerer Stahlplatte erschlagen

Der Arbeiter kam während seiner Arbeit im Oberbayrischen Siegsdorf ums Leben. Die Umstände sind noch unklar.

24.10.2023 | Stand: 10:54 Uhr

Ein Arbeiter ist in Oberbayern von einer mehr als 400 Kilogramm schweren Edelstahlplatte getroffen worden und gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 33-Jährige am Montag in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) mit Wartungsarbeiten in einem Maschinenraum beschäftigt.

Arbeitsunfall in Oberbayern: Arbeiter von Stahlplatte erschlagen

Dabei habe sich die an einer Wand angebrachte, etwa 420 Kilo schwere Platte aus zunächst unklarer Ursache gelöst und den Arbeiter an Kopf und Oberkörper getroffen. Der Mann sei trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort gestorben. Ein Sachverständiger soll die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft den Angaben zufolge bei der Suche nach der Unfallursache unterstützen. Dabei soll auch geklärt werden, ob Dritte Schuld an dem Unfall tragen könnten.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.