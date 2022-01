Passau: Böller aus Tschechien reißt Mann die Hand ab

Bei der Explosion eines Böllers verliert ein Mann bei Passau seine rechte Hand. Der Feuerwerkskörper kam wahrscheinlich aus dem Ausland.

03.01.2022 | Stand: 11:13 Uhr

Ein verspäteter Silvesterböller hat einem Mann in der Nähe von Passau am Sonntagabend die rechte Hand abgerissen. Außerdem habe der 35-Jährige schwere Verletzungen am rechten Auge erlitten, teilte die Polizei am Montag mit.

Silvesterböller stammt wahrscheinlich aus Tschechien

Der Mann hatte am Sonntagabend in der bayerischen Gemeinde Sonnen den Böller gezündet, der vom Silvesterfeuerwerk übrig geblieben war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler stammte der Feuerwerkskörper aus Tschechien. Zeugen hätten berichtet, dass die Detonation noch in einigen Kilometern Entfernung zu hören war.

Mehr Polizei-News: