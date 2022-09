Neue Sisi-Serie auf Netflix: An diesen Orten in Bayern wurde gedreht

Die neue Sisi-Serie, die ab dem 29. September auf Netflix zu sehen ist, wurde vor allem in Bayern gedreht. Besonders im Fokus steht Schloss Weissenstein.

27.09.2022 | Stand: 15:59 Uhr

Am 29. September startet die neue Sisi-Serie "Die Kaiserin" auf Netflix. In sechs Episoden mit jeweils 45 Minuten können Zuschauerinnen und Zuschauer dann zunächst vor allem die ersten Monate der Kaiserin Elisabeth am Wiener Hof nach ihrer Hochzeit mit dem Kaiser Franz Joseph von Österreich-Ungarn mitverfolgen. Die Neuerzählung ist eine deutsche Eigenproduktion und wurde daher auch in Deutschland gedreht - vor allem in Bayern.

Neue Sisi-Netflix-Serie: Viele Drehorte in Bayern

Um das Leben der jungen Kaiserin Elisabeth auch in Deutschland möglichst authentisch darstellen zu können, suchten die Verantwortlichen der neuen Netflix-Serie nach passenden Drehorten - und landeten schließlich in Bayern. "Die höchste Barockschlösser-Dichte findet sich in Bayern", erklärt Jochen Laube, Produzent der Serie im Interview mit Netflix. Unter anderem wurde an folgenden Orten gedreht:

Schloss Weissenstein in Pommersfelde

Schloss Faber-Castell in Stein bei Nürnberg

Neues Schloss in Bayreuth

Schloss Eremitage in Bayreuth

Schloss Fantaisie in Eckersdorf

Schloss Friesenhausen in Aidhausen

Neues Schloss und Domplatz in Bamberg

Am Ende der Dreharbeiten folgten dann noch Aufnahmen im Filmstudio Babelsberg in Potsdam. Dort wurden drei große Räume nachgebaut: Sisis Schlafzimmer, das Privatgemach von Maximilian (Bruder von Franz) und das Speisezimmer.

In der Kirche Münster St. Georg in Dinkelsbühl wurde die Hochzeit von Sisi und Franz gedreht. Bild: Peter Seyfferth, dpa (Archiv)

Schloss Weissenstein als Sisi-Drehort: Führungen möglich

Als Hauptmotiv der Serie und wichtigstem "Schönbrunn-Motiv" entschieden sich die Verantwortlichen der neuen Sisi-Serie für das Schloss Weissenstein in Pommersfelden (Landkreis Bamberg). Produzent Laube war vor allem vom prachtvollen Treppenhaus begeistert, das ausführlich in der Serie zu sehen sein wird. "Auch die Hochzeitsfeier im Festsaal ist hier gedreht", erklärt Laube.

Das Schloss ist in Privatbesitz und kann zwischen April und Oktober besichtigt werden. Aktuell werden sogar Führungen speziell zum Sisi-Dreh angeboten. Dabei werden die verschiedenen Drehorte gezeigt und von den Dreharbeiten vor Ort berichtet. Führungen gibt es zwischen dem 29. September und dem 30. Oktober immer donnerstags bis sonntags um 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Genauere Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und regulären Führungen finden Sie auf der Website des Schloss Weissenstein.

Schlösser in Bayern als "Hauptrolle" in Sisi-Serie

Literatur Die Kaiserin zu Pferd - Karen Duve schreibt über Sisi im Sattel

Die Schlösser (und vor allem das Schloss Weissenstein), in denen die neue Netflix-Serie gedreht wurden, seien "fast ein weiterer Hauptdarsteller", schwärmt Regisseurin Katrin Gebbe. "Wir brauchten einen Ballsaal und lange Flure, große Säle für die kaiserliche Hochzeit oder politische Diskussionen", so Gebbe weiter. All das fanden sie in den bayrischen Schlössern. Ein weiterer Vorteil der Drehorte: Sie liegen alle nah beieinander, was den logistischen Aufwand stark reduzierte. Die Architektur und die hochwertigen Baumaterialien der Drehorte wie zum Beispiel Marmor, waren laut dem zweiten Regisseur Florian Cossen außerdem eine Inspiration für das Kostümbild. "Das Schloss vermittelt Größe, Höhe und das Gefühl von Macht, ebenso der Look", so Cossen.

Das Schloss Weissenstein und seine Anlagen dienen in der neuen Sisi-Serie in vielen Szenen als Ersatz für Schloss Schönbrunn. Bild: IMAGO / imagebroke

Sisi-Serie bei Netflix: Die wichtigsten Infos im Überblick

Auch vor dem Start der Serie am 29. September sind bereits einige Informationen zu Besetzung, Handlung und Konzept bekannt. Die Namensgebende "Kaiserin" Sisi wird gespielt von der 24-jährigen Devrim Lingnau. Die Rolle des Franz übernimmt der 28-jährige Philip Froissant. Laut Netflix soll die neue Serie, wie auch der bekannte erste Film der "Sissi"-Trilogie von 1955 im Jahr 1853 spielen und sich mit den ersten Monaten der jungen Kaiserin am Wiener Hof beschäftigen. Dabei soll aber, anders als bei den Filmen, langsamer und dafür tiefgründiger erzählt werden. Im Mittelpunkt steht die Liebesgeschichte zwischen Sisi und Franz sowie die Herausforderungen, die Sisi für ihr neues Leben und die Orientierung in einer für sie fremden Welt bewältigen muss.

Zunächst sind sechs Folgen geplant, bei einem Erfolg der Serie könnten allerdings noch weitere Staffeln folgen. Nach der RTL+-Serie "Sisi" aus dem Jahr 2021 ist "Die Kaiserin" bereits die zweite große Serienproduktion in kurzer Zeit, die sich mit dem Leben der bekannten Kaiserin beschäftigt.