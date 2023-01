Sixpack und Krug als Geschenk: So war der Kanzler-Besuch bei Gold Ochsen

Trotz der Probleme in Berlin kommt Kanzler Olaf Scholz tatsächlich zu Gold Ochsen in Ulm. Und lässt sich im Lagerkeller einen Zwickel schmecken.

16.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Teil eins seines Ulms-Besuchs muss sich für Kanzler Olaf Scholz ein bisschen wie Erholung angefühlt haben. Nachdem die Regierungsmaschine in Memmingen gelandet ist, trifft der Regierungschef um 12.28 Uhr in Ulm ein. Brauereichefin Ulrike Freund empfängt den Kanzler, als er aus einem gepanzerten Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen steigt, und hilft ihm in den Mantel.

Einige Rufe stören nur anfänglich einen Kanzlertermin der unstressigen Art. Ein Schild mit der Aufschrift "Kernenergie ist Klimaschutz" hält zwar ein Grüppchen Demonstranten in die Höhe und grölt unverständliche Sätze. Ansonsten bleibt die Kanzlerwelt bei Gold Ochsen unbehelligt von Störungen und den vielfältigen Problemen der Politik.

Auch das ZDF kommt kurzerhand zu Gold Ochsen

Der Kanzler darf bei seinem Brauereirundgang zwar fotografiert werden, doch Fragen sind der Presse nicht gestattet. Nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht könnte jedoch jedes Kanzler-Wort zur Nachricht werden. Und so hat sich kurzerhand auch noch das ZDFbei Gold Ochsen angemeldet, als die Frist zur Akkreditierung eigentlich schon längst verstrichen war. Vielleicht stellt er sich ja doch schon bei Gold Ochsen Fragen?

Das passiert aber nicht. Die Meldung des Besuchs: Für Gold Ochsen hat Kanzler Olaf Scholz seinen alkoholfreien Januar ("dry January") unterbrochen. Zumindest ein bisschen: Im Lagerkeller nippte der 64-Jährige an einem echten Bier. Das zapfte der Brauer Manuel Renner für den Kanzler aus einem 190.000 Liter fassenden Lagertank. Ein Unfiltriertes der Sorte Original. "Daran kann man sich gewöhnen", sagt Scholz. Und Ulms Finanzbürgermeister Martin Bendel, der den erkrankten OB Gunter Czisch vertritt, übernimmt den Marketingpart: "Ulms flüssiges Gold heißt das ja", sagt er zu Scholz im Lagerkeller.

Kanzler Scholz interessiert sich für die Brautechnik des Gold Ochsen

Der Kanzler ist interessiert an Brautechnik. "Was gibt es hier zu sehen", fragt er. Und der 30-jähige Brauer Renner erklärt, dass in den riesigen, zylindrokonischen Lagertanks das Bier reife und dann doch gefiltert werden müsse. Danach geht's ins Sudhaus. Von Brauer Michael Albrecht lässt sich der Kanzler gar einen Läuterbottich öffnen. Der 54-Jährige muss dann allerdings gestehen, dass die für das Foto ausgewählte Variante aus Kupfer gar nicht in Betrieb sei. Denn längst sind die modernen Würzpfannen aus Edelstahl gefertigt.

Um 12.49 Uhr geht der Kanzler-Tross in den Schalander, die Betriebskantine bei Gold Ochsen. Hier tauscht sich Scholz "vertraulich" mit neun Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Brauerei aus. Die kommen aus allen Bereichen: von Brauern, über Qualitätsprüfer bis zu Kaufleuten. "Wir haben alles fragen können", sagt Bierfahrer Martin Reichhardt. Und das haben sie offenbar in den 25 zur Verfügung stehenden Minuten auch getan: Vom Mangel an bezahlbaren Wohnraum bis zur Angst, dass die Rente nicht reicht, seien die Themen gegangen. Um 13.30 Uhr war der Kanzler weg, rauschte im schwarzen Mercedes, eskortiert von Polizeimotorrädern von der Ulmer Oststadt in den Ulmer Westen, zur Ulmer Radarhochburg Hensoldt.

Der Kanzler bekommt in Ulm von Ulrike Freund ein Geschenk

Nicht ohne Gold Ochsen im Gepäck: Ein Sechserpack Gold Ochsen Original verpackt in einer Jutetasche samt Steinkrug gab Ulrike Freund dem Kanzler noch mit auf den Weg. "Ich bin froh, dass es vorbei ist, der Druck fällt ab", sagt die Brauereichefin. "Der Herr Scholz ist ein sehr netter Mann."

Bis zuletzt habe Ulrike Freund gezweifelt, dass der Regierungschef tatsächlich die Zeit finde, nach Ulm zu Gold Ochsen zu kommen. "Ich habe gestern Abend noch Nachrichten geschaut." In Anbetracht der Probleme im Verteidigungsministerium habe sie "zu ihrem Ekkehard" noch gesagt: "Ich glaub, der Scholz kommt morgen nicht." Und er kam doch. Auch Ulrike Freund nutzt den Kanzlerbesuch, um an höchster Regierungsstelle Themen zu platzieren, die ihr auf dem Herzen liegen: etwa das drohende Werbeverbot für Brauereien, das es zu verhindern gelte; kurz seien auch die hohen Energie- und Rohstoffkosten angesprochen worden. Alleine die Kosten für Malz hätten sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt.