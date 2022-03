Skandalheim Ebnerstraße: Scharfe Kritik an Referent Erben und Heimaufsicht

Die Stadt hätte im umstrittenen Pflegeheim früher auf Änderungen pochen müssen, kritisieren Augsburger Politiker. Der zuständige Referent verteidigt das Vorgehen.

Von Miriam Zissler

06.03.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Die Zustände im Seniorenheim Ebnerstraße haben viele Fragen aufgeworfen, die nun auf verschiedenen Ebenen geklärt werden müssen. In der vergangenen Stadtratssitzung gab Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) einen mündlichen Bericht ab, bei der Aussprache wurde die Redezeit der Stadtratsmitglieder aber auf drei Minuten begrenzt. Aus Protest verzichtete Stadtrat Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand) auf seinen Beitrag. Im Anschluss an die Sitzung sandte die Sozialfraktion einen Fragenkatalog mit 41 Fragen an das Gesundheitsreferat. Nun gibt es Antworten.