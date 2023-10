So geht es der Augsburger Familie Kastner nach ihrer Rückkehr aus Israel

Tagelang saßen die Kastners nach dem Angriff der Hamas mit ihrem einjährigen Sohn in Jerusalem fest. Nun sind sie wieder daheim. Wie sie das Erlebte verarbeitet haben.

Von Katharina Indrich

27.10.2023 | Stand: 07:42 Uhr

Dankbar und erleichtert, so beschreibt der Augsburger Martin Kastner seine Gefühlslage, als er endlich mit seiner Familie im Flugzeug saß. Im Flieger von Israel zurück nach Deutschland . Sechs Tage lang saß er nach dem Angriff der Hamas mit seiner Frau, dem einjährigen Sohn und einer gemeinsamen Freundin in Jerusalem fest. Nun sind sie wieder zurück in Augsburg . Und können trotz allem dem, was sie als Familie erlebt haben, auch Positives abgewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.