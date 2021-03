So groß ist der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen in der Region

Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt weniger als Männer. Das ist in der Region nicht anders. Aber: In manchen Kreisen ist die Lohnlücke größer.

Von Christina Heller-Beschnitt

10.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn es ums Geld geht, sind Frauen immer noch benachteiligt. Das hat eine aktuelle Anfrage der Linken im Bundestag, die unserer Redaktion vorliegt, bestätigt. Die Fraktion wollte wissen: Wie viel verdienen Männer und Frauen im Schnitt in Bayern - und in den einzelnen Landkreisen und Städten? Die Antwort: Selbst Frauen, die in Vollzeit arbeiten, verdienen deutlich weniger als Männer. Aber: Die meisten Frauen arbeiten gar nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit. In der Region ist das nicht anders und dennoch gibt es einige Kreise, in denen die Lohnlücke besonders groß ist, oder in denen vergleichsweise viele Frauen in Teilzeit arbeiten.