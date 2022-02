So lassen sich Markus Söders Pirouetten in der Corona-Politik erklären

Für Markus Söder dreht sich längst alles um die Landtagswahl 2023. Eine Strategie gibt es offenbar schon. Ist das der Grund für seine jüngsten Entscheidungen?

11.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Knapp ein Jahr ist es her, da ist Markus Söder, damals noch potenzieller Kanzlerkandidat der Union, mit giftigen Worten auf Olaf Scholz, damals noch Bundesfinanzminister und schon Kanzlerkandidat der SPD, losgegangen. Im Streit um Corona-Hilfen für die Wirtschaft, so berichteten Teilnehmer der Videokonferenz der Ministerpräsidenten, fauchte SöderScholz an: Er sei nicht der „König von Deutschland“, nicht der „Weltenherrscher“ und auch nicht der Bundeskanzler. Mehr zur Corona-Krise im Newsblog der Allgäuer Zeitung.