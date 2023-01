So laufen die Ermittlungen der Kripo zur Vergewaltigung in Oberhausen

Die Zahl der Hinweise nach dem Übergriff an Heiligabend in Oberhausen ist bislang überschaubar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung.

14.01.2023 | Stand: 07:39 Uhr

Wer hat an Heiligabend eine 27-jährige Frau in Oberhausen vergewaltigt? Die Augsburger Polizei fahndet weiter nach dem Täter, von dem sie in dieser Woche ein Foto und ein dazugehöriges Video veröffentlicht hat. Es seien Hinweise eingegangen, sagte Markus Trieb, Sprecher der Polizei, auf Anfrage: "Das Hinweisaufkommen ist aber eher gering." Deswegen appelliere die Polizei an mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Tat ereignete sich am 24. Dezember zu später Stunde in der Donauwörther Straße. Die Vergewaltigung, bei der sich das Opfer vehement wehrte, spielte sich nahe dem Parkplatz beim FCA-Nachwuchsleistungszentrum ab.

