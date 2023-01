Zahl der illegalen Einreisen in Bayern hat sich fast verdoppelt

Die Zahl der illegalen Einreisen in Bayern ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 86 Prozent gestiegen. Das sagt die Statistik der Bundespolizei noch.

27.01.2023 | Stand: 16:24 Uhr

Fast ein Drittel der im vergangenen Jahr an Deutschlands Außengrenzen aufgegriffenen illegal Einreisenden hat den Weg nach Bayern gesucht. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Statistik der Bundespolizeidirektion München hervor. Im Jahr 2022 seien in Bayern insgesamt 29.229 illegale Einreisen registriert worden. Das bedeutet einen Anstieg um 86 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Es ist außerdem der höchste Wert seit 2016, als eine große Zahl von Flüchtlingen etwa aus Syrien nach Deutschland gekommen waren.

In welchen Monat gab es die meisten Aufgriffe?

Die größte Häufung habe es im Oktober gegeben. Allein in diesem Monat verzeichnete die Bundespolizei in Bayern 4157 Aufgriffe - mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Die geringste Zahl von Aufgriffen gab es dagegen mit 1243 im Februar.

Wie hoch ist die Zahl der Schleuser, die festgenommen wurden?

Gestiegen sei im vergangenen Jahr auch die Zahl der festgenommenen Menschenhändler. Gingen der Polizei 2021 noch 1014 Schleuser ins Netz, waren es 2022 schon 1464. Das ist mehr als die Hälfte der bundesweit festgenommenen Schleuser.

Österreich hatte im Dezember dagegen deutlich weniger illegale Einreisen registriert. So viele Fälle gibt es laut Innenminister Gerhard Karner pro Tag.