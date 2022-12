So wird das Wetter in Bayern heute und am Wochenende

Hier und dort in Bayern herrscht heute Katerstimmung nach dem Aus bei der Fußball-WM. Hebt das Wetter am Freitag und am Wochenende die Laune?.

02.12.2022 | Stand: 07:14 Uhr

Ein Höhentief über Europa bestimmt trotz hohen Luftdrucks über Nordeuropa das Wetter in Bayern. Von Nordosten gelangt kalte Kontinentalluft heran. Das ist Teil einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Freitag in Bayern

Einen Tag mach dem meteorologischen Winteranfang 2022 ist es am Vormittag und Mittag bedeckt. Vor allem in Nordbayern gibt es vielerorts geringen Schneefall. In Südbayern wird es ab und zu Nieselregen geben. Gegen Abend kommt der Übergang in geringen Schneefall. Gebietsweise kann es glatt werden Die Temperaturen liege beim -2 Grad im Hofer Land und bis 5 Grad am Bodensee.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

In der Nacht zum Samstag ziehen sich Schneeregen oder Schneefall in den Norden Bayerns zurück. Bei 1 bis -3 Grad, in einigen Alpentälern bis -5 Grad gibt es gebietsweise Glätte.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

In Oberfranken gibt es ganztägig anhaltenden, geringen Schneefall. Gegen Nachmittag kommt von Osten her bis nach Unterfranken und ins westliche Oberbayern ausbreitender Schneeregen und Schneefall. Bis Samstagmorgen fällt mit Ausnahme der Niederungen 1 bis 3 cm Neuschnee samt Schneeglätte.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 laufen im Oberallgäu die ersten Skilifte.

Größere Niederschläge und Schneefälle erwarten Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bayern laut Prognosen erst ab dem zweiten Advent. Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig und glatt heute in Bayern?

In der Nacht zum Samstag vom Bayerwald bis zu den Alpen herrschen gebietsweise Sichtweiten auch unter 150 m. Höhergelegene Alpentäler sind aber frei von Nebel.

Heute Vormittag gibt es im Mittelgebirgsraum und an den Alpen vereinzelt Glätte durch gefrierende Nässe. In der Nacht zum Samstag herrscht verbreitet leichter Frost.

Wird es windig am Freitag in Bayern?

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Samstag ist es in Bayern oft grau oder trüb. In höhergelegenen Alpentälern gibt es Auflockerungen durch Föhn. Höchstwerte liegen bei -2 Grad im Hofer Land und bei 4 Grad in den Allgäuer Alpentälern.

Am Sonntag ist in Bayern verbreitet trüb, vereinzelt gibt es Sprühregen. Im oberen Bayerischen Wald sowie anfangs auch an den Alpen etwas Sonne, später dort aber ebenfalls stark bewölkt. Mäßig kalte 1 bis 4, im Bayerischen Wald bis 8 Grad.