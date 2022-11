So wird das Wetter in Bayern heute und morgen

Die Sonne hat es schwer heute in Bayern. Das Wetter bietet ab dem Mittag von Westen Regen. Wird's am Wochenende besser?

25.11.2022 | Stand: 07:13 Uhr

Bis zum Morgen gibt es in Südbayern verbreitet leichten Frost und Glätte durch gefrierende Nässe. Die Sonne ist in Bayern heute kaum zu sehen. Es ist stark bewölkt. Immerhin: Heute gibt es in den Alpen mitunter sonnige Abschnitte.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Freitag in Bayern

Am Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf ist es in Bayern überwiegend stark bewölkt, zu Tagesbeginn in vielen Regionen neblig-trüb. Ab Mittag zieht von Westen her Regen auf. Schnee fällt oberhalb von 1100 bis 1400 Metern. Die Tageshöchstwerte liegen in Bayern zwischen 4 und 9 Grad, am Bodensee bis 11 Grad.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

In der Nacht zum Samstag fällt bei überwiegend starker Bewölkung gebietsweise schauerartiger Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 Meter. Örtlich gibt es Nebel. Es kühlt auf auf 5 bis 0 Grad ab.

Schneit es heute in Bayern?

Ab dem Abend bis Samstagmittag fallen in den Alpen oberhalb von 1000 bis 1300 Metern 5 bis 10 cm Schnee - in manchen Staulagen lokal bis zu 15 cm Neuschnee.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern herrscht bis zum Morgen in Bayern gebietsweise, in der Nacht zum Samstag örtlich.

Wird es windig am Freitag in Bayern?

Es weht in Bayern ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süd, am Nachmittag auffrischend und auf West drehend.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Samstag ist es in Bayern zunächst stark bewölkt und südlich der Donau sowie entlang der östlichen Mittelgebirge fällt zeitweise Regen, oberhalb von 1000 m fällt Schnee. Am Nachmittag gibt es im Westen Auflockerungen und nur noch am östlichen Alpenrand zeitweise Niederschlag. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 10 Grad. Es herrscht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

Am Sonntag hält sich in vielen Niederungen zäher Nebel und Hochnebel, abgesehen davon sonnig.