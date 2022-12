So wird das Wetter in Bayern heute am Mittwoch

Heute beginnt der Tag leicht bedeckt. Örtlich kann es schneien. Aber wie wird es im weiteren Tagesverlauf? So wird das Wetter heute in Bayern.

07.12.2022 | Stand: 07:08 Uhr

Eine kaum wetterwirksame Kaltfront erreicht im Tagesverlauf von Nordwesten her die Alpen. Rückseitig strömt polare Meeresluft ein. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Mittwoch, 7. Dezember.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Mittwoch in Bayern

Heute Vormittag ist es in Bayern zunächst bedeckt. Es kann einige Schneeschauer geben, in tieferen Lagen etwas Regen. Am Nachmittag gibt es auch Auflockerungen. Im Osten und an den Alpen kann es weiter einzelne Schneeschauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen im Oberpfälzer Wald um den Gefrierpunkt und bei 6 Grad am Untermain.

Der meteorologische Winteranfang 2022 ist jetzt sieben Tage Tage alt.

Das Wetter in Bayern in der Nacht auf Donnerstag

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Bayern wechselnd bis stark bewölkt und vor allem nördlich der Donau kommt zeitweise geringer Schneefall. Im Alpenvorland gibt es verbreitet Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen liegen bei 1 bis -4 Grad. In einzelnen Alpentälern bis -7 Grad.

Wie ist die Schneelage heute in Bayern?

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Am ersten Dezember-Wochenende 2022 liefen im Oberallgäu die ersten Skilifte. Bei Skitouren gilt es, einiges zu beachten. So rät die Lawinenkommission Burgberg/Rettenberg allen Wintersportbegeisterten zur Vorsicht im freien Gelände. Das gilt auch für Skitourengeher am Grünten im Oberallgäu.

Gibt es in diesem Jahr weiße Weihnachten in Bayern? So stehen die Chancen.

Wird es nebelig und glatt heute in Bayern?

Nebel gibt es in der Nacht zum Donnerstag besonders im Alpenvorland, auch mit Sichtweiten unter 150 m.

Bis in den Vormittag vor allem oberhalb etwa 400 m herrscht leichter Frost. Es kann gebietsweise glatt werden durch gefrierende Nässe bzw. in den Mittelgebirgslagen und im südlichen Alpenvorland durch etwas Neuschnee (stellenweise um 1 cm). Im weiteren Tagesverlauf gibt es vor allem im Osten und an den Alpen einzelne Schneeschauer. In der Nacht zum Donnerstag herrscht verbreitet leichter Frost bis -4 Grad, in Alpentälern auch bis - 7 Grad.

Wird es windig am Mittwoch in Bayern?

Es herrscht heute in Bayern ein mäßiger, in Böen auch frischer Wind um West.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Donnerstag ist es in Bayern meist dicht bewölkt, anfangs nebelig trüb. Im Norden Bayerns fallen örtlich ein paar Flocken oder Schneegriesel. An den Alpen hingegen scheint oft die Sonne, auch im Alpenvorland gibt es später Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und 4 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd.