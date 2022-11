So wird das Wetter in Bayern heute und morgen

Modelle sehen für das Mittwoch-Wetter in Bayern eine Wetterberuhigung. Wie wird das Wetter heute während des Deutschland-Spiels bei der Fußball-WM?

23.11.2022 | Stand: 07:36 Uhr

Der Südosten von Bayern wird zunächst noch von einem Tief über der Adria beeinflusst. Aber: Es kommt vorübergehend zu einer Wetterberuhigung. Es bleibt trocken am Nachmittag während des Fußballspiels zwischen Deutschland und Japan bei der Fußball-WM in Katar. Am Abend zieht im Westen dann eine erneute Front heran.

Wie wird das Wetter heute in Bayern?

Das Wetter heute am Mittwoch in Bayern

Am frühen Vormittag fällt im Südosten vereinzelt Regen. An einigen Orten wird es nebelig. Sonst lockert die Wolkendecke von Westen auf. Es gibt gebietsweise auch längeren Sonnenschein. Aber im Westen verdichten sich am späten Nachmittag die Wolken und am Abend setzt dort Regen ein. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad.

Das Wetter in Bayern in der Nacht

Die Nacht zum Donnerstag ist bewölkt und es regnet zeitweise bei auffrischenden Winden. Die Tiefstwerte liegen bei 3 Grad.

Schneit es heute in Bayern?

In den östlichen Alpen fällt oberhalb von 600 Metern anfangs noch ein wenig Neuschnee. In der Nacht zum Donnerstag fällt Neuschnee bis 5 cm oberhalb von 1000 bis 1200 Metern, in Staulagen bis 10 cm. Am Alpenrand und im Bayerwald herrscht bis zum Vormittag oberhalb 600 bis 800 m teils leichter Frost. Es könnte stellenweise glatt werden durch Schneematsch oder überfrierende Nässe.

In den Hochlagen des Allgäu liegen verbreitet 30 bis 50 cm Schnee, in eingewehten Bereichen bis zu einem Meter. Im übrigen Bayerischen Alpenraum liegen zwischen 5 und 20 cm Schnee. Überall dort, wo ausreichend Schnee liegt, ist mit Lawinen zu rechnen.

Wird es nebelig heute in Bayern?

Entlang der Donau und ihren Zuflüssen gibt es bis in den Vormittag hinein streckenweise Nebel mit Sichtweiten von weniger als 150 Metern.

Wird es windig am Mittwoch in Bayern?

In freien Lagen der Alpen gibt es in der Nacht zum Donnerstag stürmische Böen bis zu 70 Stundenkilometern. In Gipfellagen sind auch Sturmböen bis 80 km/h aus West bis Nordwest möglich. In der ersten Nachthälfte im Alpenvorland kommt es zeitweise zu Böen bis 60 km/h aus Südwest.

Das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen

Am Donnerstag wird es wechselnd bis stark bewölkt. Es gibt meist nur kurze freundliche Abschnitte. Zeitweise fallen Regenschauer, oberhalb von 1000 bis 1200 Metern fällt Schnee. Die Temperaturen liegen in den Nächten bei 4 bis -3 Grad. Tagsüber erreichen die Temperaturen 5 bis 10 Grad.