"Es braucht eine neue Regierung": Söder fordert Wende in der Migrationspolitik

Bayerns Ministerpräsident fordert den Bundeskanzler dazu auf, mit der Union weiterzuregieren. Es sei an der Zeit, FDP und Grüne zu entalssen, sagte Söder.

20.10.2023 | Stand: 10:39 Uhr

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat angesichts des wachsenden Migrationsproblems in Deutschland die schnelle Bildung einer großen Koalition mit der Union als Juniorpartner gefordert. "Es braucht eine neue Regierung", sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag in Berlin.

Markus Söder fordert große Koalition mit der Union

"Jetzt das Notwendige zu tun, heißt FDP und Grüne zu entlassen, eine neue Regierung der nationalen Vernunft zu bilden." Es brauche eine grundlegende Wende in der Migrationspolitik. Aus Söders Sicht ist die Ampel aus SPD, Grünen und FDP dazu nicht mehr in der Lage.