Söder: Schlussfolgerung aus Stresstest "enttäuschend"

2020 wird Söder in der Corona-Krise zu einem der zentralen Entscheidungsträger. Für seinen vergleichsweise strengen Kurs in Bezug auf die Corona-Beschränkungen erntet er viel Lob und Kritik. Das Bild zeigt ihn am 31. August 2020 beim Bildungsgipfel in der bayerischen Staatskanzlei in München.