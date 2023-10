Söder verlost Hawaii-Hemd mit seinem Gesicht darauf

Markus Söder verlost ein Hawaii-Hemd mit seinem Gesicht darauf. Wer bald den Ministerpräsident auf der Brust tragen will, muss kreativ sein.

24.10.2023 | Stand: 16:03 Uhr

Immer wieder sorgen Markus Söders Beiträge in den sozialen Medien für Lacher – oder Irritation. Ein Video vom Montag könnte die Adventsgrüße des bayerischen Ministerpräsidenten im Rentierpullover oder sein Foto beim Döneressen in den Schatten stellen.

Söder verlost Hawaii-Hemd mit seinem Gesicht: "Sieht echt super aus"

Mit roter Sonnenbrille um den Hals zeigt Söder in dem Video auf Instagram und TikTok ein Hawaii-Hemd mit Hibiskus-Blüten und Bildern von seinem Gesicht darauf. "Ein ganz toller junger Mann aus der Augsburger Gegend" habe das Hemd entworfen und dem CSU-Chef während des Wahlkampfs geschenkt. "Sieht echt super aus" – findet zumindest Söder selbst. Er könne das Geschenk aber nicht behalten, "sonst sagt jeder, der Söder läuft mit einem eigenen Gesicht rum".

Deshalb will er das Hemd verschenken. Wer bald mit Söders Konterfei auf der Brust gesehen werden will, muss kreativ sein. Die Social-Media-Nutzer sollen kommentieren, ob es ihnen gefalle und ob sie einen anderen Vorschlag haben. "Und wer den besten Vorschlag hat, der bekommt ein solches Hemd", verspricht Söder . Und das war noch nicht alles. Seine "mega coole Brille" gibt es noch obendrauf.

Verlosung von Söder: Zahlreiche Instagram-Nutzer wollen Hawaii-Hemd

An Bewerbern mangelt es nicht. Nach gut 20 Stunden haben bereits knapp 1500 Instagram-Nutzer ihre Kommentare unter dem Video hinterlassen. Manche fordern gleich eine ganze Merch-Kollektion. Die Vorschläge reichen von Bettwäsche über Socken bis zu Maßkrügen mit Söders Gesicht.

Auch der "Heute Show"-Comedian und Comedy-Autor Fabian Köster wirft seinen Hut in den Ring. "Ich finde, ihr größter Fan sollte es bekommen. Also ich oder Armin Laschet ", schreibt er in seinem Kommentar. Mehr als 3000 Nutzern gefällt die Idee. Ob er oder Armin Laschet sich letztendlich über das Hawaii-Hemd freuen darf, wird sich zeigen.