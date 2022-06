Söder will Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aussetzen

Die Energiepreise explodieren: Markus Söder hat deshalb vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auszusetzen. Er hat noch weitere Vorschläge.

19.06.2022 | Stand: 10:44 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat angesichts explodierender Energiepreise vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auszusetzen.

Auch eine "Dynamisierung" der Pendlerpauschale würde "der bürgerlichen Mitte schnell und effektiv helfen", schrieb der CSU-Parteichef am Samstag bei Facebook. Zudem forderte Söder den Abbau der kalten Progression. Die Bundesregierung habe "bis heute kein nachhaltiges Konzept zur Energieversorgung und zur Bekämpfung der massiv steigenden Preise vorgelegt".

CSU-Vorstand will am Montag 15-Punkte-Plan beschließen

Der Münchner Merkur hatte am Samstag berichtet, nach den Vorstellungen des CSU-Parteichefs solle es schon von kommendem Jahr an eine auf 38 Cent pro Kilometer erhöhte Pendlerpauschale sowie ein Winter-Wohngeld für besonders belastete Haushalte geben. Die Vorschläge seien Teil eines 15-Punkte-Planes, den der CSU-Vorstand bei seiner Sitzung am Montag in München beschließen wolle.

Söder forderte die Ampelkoalition in Berlin angesichts gedrosselter Gaslieferungen aus Russland eindringlich dazu auf, die Gasversorgung in Deutschland sicherzustellen. Es bedürfe eines Gasgipfels, bei dem klar definiert werden müsse, woher Gas in welcher Menge geliefert werden könne.

Bilderstrecke

Söders Kabinett: das sind die Mitglieder der bayerischen Staatsregierung

1 von 18 Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 2 von 18 Christian Bernreiter (CSU) ist Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) Christian Bernreiter (CSU) ist Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister. Bild: Daniel Karmann, dpa (Archivbild) 3 von 18 Comeback für Ulrike Scharf (CSU): Die ehemalige Umweltministerin von Bayern kam als Familienministerin ins Kabinett zurück. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Comeback für Ulrike Scharf (CSU): Die ehemalige Umweltministerin von Bayern kam als Familienministerin ins Kabinett zurück. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 4 von 18 Markus Blume ist der neue Wissenschafts- und Kulturminister. Zuvor war er Generalsekretär der CSU. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Markus Blume ist der neue Wissenschafts- und Kulturminister. Zuvor war er Generalsekretär der CSU. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) 5 von 18 Sandro Kirchner ist der neue Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Er ersetzt damit Gerhard Eck. Bild: Jennifer Weese, dpa (Archivbild) Sandro Kirchner ist der neue Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration. Er ersetzt damit Gerhard Eck. Bild: Jennifer Weese, dpa (Archivbild) 6 von 18 Florian Herrmann ist Leiter der bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Florian Herrmann ist Leiter der bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 7 von 18 Staatsministerin Melanie Huml ist im Kabinett für Europaangelegenheiten und Internationales zuständig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Staatsministerin Melanie Huml ist im Kabinett für Europaangelegenheiten und Internationales zuständig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 8 von 18 Joachim Herrmann ist Innenminister von Bayern und auch für die Bereiche Sport und Integration verantwortlich. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) Joachim Herrmann ist Innenminister von Bayern und auch für die Bereiche Sport und Integration verantwortlich. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) 9 von 18 Das Amt des bayerischen Justizministers hält derzeit Georg Eisenreich inne. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Das Amt des bayerischen Justizministers hält derzeit Georg Eisenreich inne. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 10 von 18 Michael Piazolo (Freie Wähler) arbeitet als Kultusminister von Bayern in Söders Kabinett. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Michael Piazolo (Freie Wähler) arbeitet als Kultusminister von Bayern in Söders Kabinett. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 11 von 18 Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archiv) 12 von 18 Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ist Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ist Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 13 von 18 Thorsten Glauber (Freie Wähler) ist der bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) Thorsten Glauber (Freie Wähler) ist der bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz. Bild: Armin Weigel, dpa (Archiv) 14 von 18 Michaela Kaniber ist aktuell die bayerische Landwirtschaftsministerin. Ihr ganzer Amstitel lautet "Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten". Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Michaela Kaniber ist aktuell die bayerische Landwirtschaftsministerin. Ihr ganzer Amstitel lautet "Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten". Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 15 von 18 Der CSU-Politiker Klaus Holetschek ist derzeit im Amt des bayerischen Gesundheitsministers. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv) Der CSU-Politiker Klaus Holetschek ist derzeit im Amt des bayerischen Gesundheitsministers. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv) 16 von 18 Judith Gerlach von der Partei CSU (M.) ist die Staatsministerin für Digitales. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv) Judith Gerlach von der Partei CSU (M.) ist die Staatsministerin für Digitales. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archiv) 17 von 18 Anna Stolz (Freie Wähler), Staatssekretärin im Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Anna Stolz (Freie Wähler), Staatssekretärin im Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 18 von 18 Roland Weigert von den Freien Wählern ist als Staatssekretär im bayrischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie tätig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Roland Weigert von den Freien Wählern ist als Staatssekretär im bayrischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie tätig. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) 1 von 18 Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild) Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Parteichef, hat mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sein Kabinett umgebaut. Nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag verkündete er, wer welchen Posten bekommt. Das sind die aktuellen Kabinettsmitglieder. Bild: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Lesen Sie auch