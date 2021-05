Soll das Oktoberfest heuer wieder ausfallen? Umfrage mit klarem Ergebnis

Die Impfkampagne zieht an Tempo an, doch wäre bereits im Oktober ein Riesen-Event wie das Oktoberfest möglich? Ein Umfrage kommt zu einem klaren Ergebnis.

01.05.2021 | Stand: 17:04 Uhr

Eine große Mehrheit von über zwei Drittel der Bürger würde eine neuerliche Absage des Münchner Oktoberfests befürworten. Das hat eine Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey mit 5002 Teilnehmern ergeben, Auftraggeber war die "Augsburger Allgemeine".

Absage der Wiesn 2021? Das ist das Umfrage-Ergebnis

Die Einschätzung der bayerischen Bürger unterschied sich dabei quasi nicht von der Mehrheitsmeinung außerhalb der bayerischen Grenzen: 69 Prozent waren für eine Absage, lediglich 21 Prozent sprachen sich dafür aus, die Wiesn in diesem Herbst wieder stattfinden zu lassen. Der Rest war unentschlossen.

Noch ist offiziell nicht über eine neuerliche Absage der Wiesn entschieden, doch gilt das als wahrscheinlich. Mehrere andere große bayerische Volksfeste sind bereits abgesagt worden, darunter das Gäubodenfest in Straubing.

