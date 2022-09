Sommerpause vorbei: Arbeitslosigkeit in Bayern geht zurück

Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat ist im September erwartungsgemäß gesunken.

30.09.2022 | Stand: 10:43 Uhr

249.243 Menschen waren ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das sind 1,5 Prozent weniger als im August. Viele junge Menschen starteten im September in eine Ausbildung oder in ihren ersten Job. Deshalb gilt ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im September als nicht überraschend.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosigkeit allerdings um insgesamt 7989 Menschen beziehungsweise 3,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 3,3 Prozent.

Die aktuellen Entwicklungen auf dem Energiesektor hätten bislang noch keine Auswirkungen auf den bayerischen Arbeitsmarkt gezeigt, sagte Klaus Beier, der stellvertretende Chef der Regionaldirektion. Stichtag für die aktuelle Erhebung war der 12. September.

