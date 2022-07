Sonne, Party & Musik: So geil ging es beim Rockfrühling in Untrasried ab

Geniales Wetter, spielfreudige Bands und ausgelassene Partystimmung: Der Untrasrieder Rockfrühling hat am Wochenende einen gelungenen runden Geburtstag gefeiert. Insgesamt 10.000 Besucher kamen am Freitag und Samstag zur 20. Auflage des Kultfests in den kleinen Ort im Ostallgäu. Klar, dass auch wir von allgaeu.life uns unter die Feiernden gestürzt haben! Was abging, zeigen wir Dir hier in Video und Bildern.

27.07.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Einige Partygänger nutzten das erste Frühlingswochenende des Jahres und campierten sogar auf den Wiesen rund um das 100 Meter lange Festzelt. Einer von ihnen: Johannes Aumann aus Kellmünz, der mit rund 15 Freunden bereits am Freitagmittag angereist war. "Wir kommen schon fast zehn Jahre hierher. Es ist eine riesige Party, aber dennoch familiär", sagte der 25-Jährige.

Am ersten Abend heizten ihm und rund 4.000 Gleichgesinnten die Bands "Nasvai", "Rock Olymp", "Born Wild" und "Solid Age" ein. Bis in die frühen Morgenstunden um 5 Uhr dauerte die Party. Am Samstag war für die Camper bei Temperaturen von über 20 Grad erst einmal Erholung angesagt. Auf der Kochplatte in seinem Van bereitete Aumann Rigatoni mit Pesto zu, hinter dem Auto warfen seine Freunde Fleisch und Zucchini auf den Grill.

Etwas weiter unten saß zur selben Zeit Dirk Schulze in seinem Campingstuhl und genoss bei einem Bier die warme Frühlingssonne. "Ich komme seit drei Jahren zum Rockfrühling und habe mit rund 260 Kilometern wohl mit die weiteste Anreise". Der Vater von "Lost Eden"-Sängerin Katy stammt aus der Gegend um Heilbronn und begleitete seine Tochter schon zu vielen Auftritten. "Aber so etwas wie hier im Allgäu gibt es woanders nicht. Das Publikum geht von der ersten Minute an mit und feiert die Bands. Der Untrasrieder Rockfrühling ist für mich inzwischen ein Muss."

Gegen 21 Uhr legte seine Tochter mit ihren sieben Bandkollegen von "Lost Eden" los, mit aktuellen Pophits aus den Charts brachte die Combo schnell Stimmung ins Zelt. Unterstützt wurde ihre Show durch beeindruckende Licht- und Videotechnik, auf großen Leinwänden unter der Zeltdecke sahen selbst die Besucher weiter hinten, was auf der Bühne passierte. Ein erster Höhepunkt folgte, als es Sänger Timo mit drei "Rammstein"-Songs richtig krachen ließ. Mit Feuer und Pyrotechnik auf der Bühne versprühte der Rockfrühling jetzt einen Hauch von den großen Sommer-Festivals à la "Rock im Park".

Gegen 23 Uhr platzte die Party-Hochburg schon aus allen Nähten, bei über 6.000 Besuchern herrschte dichtes Gedränge. "Lost Eden" und "Shark", die zweite Band am Samstagabend und ebenfalls Stammgast beim Rockfrühling, wechselten sich ab und rockten bis tief in die Nacht, ehe in der Bar die Band "Partyböcke" das Fest bis 5 Uhr morgens ausklingen ließ.

1.500 Einwohner, 10.000 Gäste: "Überragender Zusammenhalt" im Dorf

"Es war überwältigend. Das Wetter hat mitgespielt, die Bands waren klasse und die Besucher hatten Spaß", zog Mitorganisator Philipp Wölfle (26) ein erstes Fazit. Einen Teil der Einnahmen werden die Untrasrieder wieder für gute Zwecke spenden, den Rest teilen sich die veranstaltenden Vereine (Schützenverein, Landjugend, Musik, Sportverein und Feuerwehr) für ihre Jugendarbeit. "Der Zusammenhalt im Ort ist überragend. Insgesamt waren 300 ehrenamtliche Helfer am Wochenende im Einsatz", bilanzierte Wölfle.

Rund 100 von ihnen waren am Sonntag bereits wieder mit dem Abbau des großen Zeltes beschäftigt, bis zum Abend sollten die Spuren des 20. Rockfrühlings weitgehend beseitigt sein. Bald schon beginnen die Planungen fürs nächste Jahr, so Philipp Wölfle. Denn: "Nach dem Rockfrühling ist vor dem Rockfrühling."