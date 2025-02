Drohungen an Schulwänden - Polizei vermutet Challenge

An mehreren Schulen in Mittelfranken sind auf den Toiletten Schmierereien aufgetaucht, die eine Gewalttat ankündigen. Die Polizei vermutet, dass ein TikTok-Trend dahintersteckt. Bei keinem der Fälle habe tatsächlich eine Gefahr bestanden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Dennoch haben die Vorfälle demnach viele Schülerinnen, Schülern, Lehrkräfte und Eltern verunsichert.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen der Androhung einer Straftat. Konkrete Verdächtige gebe es aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Seit dem vergangenen Herbst habe es wiederholt solche Schmierereien auf Schultoiletten geben, auch an Grundschulen. In den meisten Fällen sei «Amok» und ein Datum geschrieben worden. Das Polizeipräsidium rät allen Eltern, mit ihren Kindern über die TikTok-Challenge und deren Folgen zu sprechen.