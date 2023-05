Sozialwahl 2023 - Das müssen Sie wissen

Alle sechs Jahre ist Sozialwahl in Deutschland. Bis wann kann 2023 gewählt werden? Das müssen sie zur drittgrößten Wahl in Deutschland wissen.

19.05.2023 | Stand: 13:56 Uhr

Die Sozialwahl ist die drittgrößte Wahl in Deutschland. Rund 52 Millionen Wahlberechtigte können noch bis Mittwoch, 31. Mai 2023, ihre Stimme abgeben. Größer als die Sozialwahl sind nur die Bundestagswahl und die Europawahl.

Die Sozialwahl ist ein wichtiges Element der demokratischen Mitbestimmung in Deutschland. Sie ermöglicht es den Versicherten, ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungsträger zu wählen. In diesem Artikel werden die Grundlagen der Sozialwahl erläutert und die Bedeutung für das Sozialversicherungssystem in Deutschland dargelegt.

Was ist die Sozialwahl?

Die Sozialwahl ist ein besonderes Wahlverfahren, das alle sechs Jahre stattfindet. Bei dieser Wahl haben Versicherte in den Bereichen der gesetzlichen Krankenversicherung, Rentenversicherung und Unfallversicherung die Möglichkeit, ihre Interessen zu vertreten und über die Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane mitzuentscheiden. Zu den Selbstverwaltungsorganen gehören beispielsweise die Vertreterversammlungen und Verwaltungsräte der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger.

Warum ist die Sozialwahl wichtig?

Die Sozialwahl hat eine große Bedeutung für das Sozialversicherungssystem in Deutschland. Das hat mehrere Gründe:

Demokratische Mitbestimmung: Die Sozialwahl ermöglicht den Versicherten, demokratisch ihre Vertreterinnen und Vertreter zu wählen. Dadurch haben sie Einfluss auf die Entscheidungen der Selbstverwaltungsorgane, die über wichtige Themen wie Beitragssätze, Leistungen und Organisationsstrukturen entscheiden.

Interessenvertretung: Durch die Wahl ihrer Vertreterinnen und Vertreter können Versicherte sicherstellen, dass ihre Interessen angemessen berücksichtigt werden. Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter haben die Aufgabe, die Interessen der Versicherten zu vertreten und für ihre Anliegen einzutreten.

Kontrolle der Sozialversicherungsträger: Die Sozialwahl dient auch der Kontrolle der Sozialversicherungsträger. Durch die Wahl der Selbstverwaltungsorgane wird eine unabhängige Überwachung und Kontrolle der Versicherungsträger gewährleistet. Dies trägt zur Transparenz und Rechenschaftspflicht bei.

Wer darf an der Sozialwahl teilnehmen?

An der Sozialwahl dürfen alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung, Rentenversicherung und Unfallversicherung teilnehmen. Dies umfasst sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Rentnerinnen und Rentner.

Bei der Sozialwahl können Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner bis zum 31. Mai über die Gremien der Selbstverwaltung abstimmen. Bild: Stefan Jaitner

Auch bestimmte Personengruppen wie beispielsweise Studierende sind wahlberechtigt, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Ablauf der Sozialwahl

Die Sozialwahl findet in der Regel alle sechs Jahre statt. Der genaue Zeitpunkt wird von den Sozialversicherungsträgern festgelegt und öffentlich bekanntgegeben. Der Ablauf der Sozialwahl umfasst typischerweise folgende Schritte:

Wahlvorschläge : Vor der Wahl können wahlberechtigte Gruppen, wie beispielsweise Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände, Wahlvorschläge einreichen. Diese Vorschläge enthalten die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl stellen möchten.

: Vor der Wahl können wahlberechtigte Gruppen, wie beispielsweise Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände, Wahlvorschläge einreichen. Diese Vorschläge enthalten die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl stellen möchten. Wahlunterlagen : Die wahlberechtigten Versicherten erhalten per Post ihre Wahlunterlagen, darunter Stimmzettel und Informationsmaterial über die Kandidatinnen und Kandidaten.

: Die wahlberechtigten Versicherten erhalten per Post ihre Wahlunterlagen, darunter Stimmzettel und Informationsmaterial über die Kandidatinnen und Kandidaten. Stimmabgabe : Die Versicherten können ihre Stimme per Briefwahl oder persönlich in Wahllokalen abgeben. Die Wahlunterlagen enthalten Anleitungen zur Stimmabgabe und zur Rücksendung der Briefwahlunterlagen.

: Die Versicherten können ihre Stimme per Briefwahl oder persönlich in Wahllokalen abgeben. Die Wahlunterlagen enthalten Anleitungen zur Stimmabgabe und zur Rücksendung der Briefwahlunterlagen. Auswertung: Nach Ablauf der Wahlperiode werden die abgegebenen Stimmen ausgezählt und das Ergebnis bekanntgegeben. Die gewählten Vertreterinnen und Vertreter nehmen ihre Tätigkeit in den Selbstverwaltungsorganen der Sozialversicherungsträger auf.

Eingereichte Vorschlagslisten zur Sozialwahl 2023

Diese dreizehn Organisationen stehen mit eigenen Vorschlagslisten zur Wahl.