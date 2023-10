Spanische Klägerin bekommt wegen Audi-Dieselskandal Schadenersatz

Einer spanischen Audi-Eigentümerin wurden 500 Euro Schadenersatz zugesprochen. Der Prozess wurde als Musterverfahren geführt, denn es gibt 800 weitere Klagen.

27.10.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Das Landgericht Ingolstadt hat im Zusammenhang mit dem Dieselskandal einer spanischen Audi-Eigentümerin 500 Euro Schadenersatz zugesprochen. Das Gericht hatte den Prozess als Musterverfahren geführt, da insgesamt etwa 800 Klagen von Audi-Kunden und -Kundinnen aus Spanien in Ingolstadt liegen. Das am Freitag verkündete Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig, berichtete ein Gerichtssprecher (Az. 81 O 3625/19).

Audi-Dieselskandal: Das Urteil muss auf spanischem Recht basieren

Das Ingolstädter Landgericht ist wegen des dortigen Sitzes der Volkswagen-Tochter Audi zuständig. Das Urteil der deutschen Zivilkammer muss allerdings auf spanischem Recht basieren. In den Verfahren geht es um unzulässige Abgas-Manipulationen an den Fahrzeugen. Bei den anderen Klagen aus Spanien sind die Richter des Landgerichts nicht an das Urteil des Musterverfahrens gebunden.

Ingolstädter Landgericht: Klägerin verlangte Rückzahlung des Kaufpreises

In dem aktuellen Fall hatte die Klägerin die Rückzahlung des Kaufpreises des Autos verlangt. Diesbezüglich konnte sich die Klägerin aber nicht durchsetzen. Über die von den Richtern festgelegten 500 Euro immaterieller Schadenersatz hinaus sei die Klage abgewiesen worden, erläuterte der Gerichtssprecher.