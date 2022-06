SPD stürzt in Umfrage ab, CSU und Grüne legen in Bayern zu

Umfrage-Klatsche für die SPD: Im Vergleich zum Mai verliert die Scholz-Partei deutlich. Ministerpräsident Söder und die CSU können sich hingegen verbessern.

18.06.2022 | Stand: 09:09 Uhr

Der Abwärtstrend der SPD in Umfragen setzt sich auch in Bayern fort: Wäre am Sonntag Landtagswahl im Freistaat, kämen die Sozialdemokraten nur noch auf elf Prozent. Im Vormonat hätten noch 15 Prozent der Bayerinnen und Bayern ihr Kreuz bei der Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz gemacht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, mit dem unsere Redaktion kontinuierlich die politische Stimmung im Freistaat untersucht.

Verbessern können sich hingegen CSU und Grüne. Während die Christsozialen derzeit auf 39 Prozent kämen – plus drei Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat –, legen die Grünen einen Prozentpunkt zu und stehen in unserem "Bayern-Monitor" nun bei 19 Prozent. Neun Prozent der Menschen im Freistaat würden laut Umfrage ihre Stimme den Freien Wählern geben, acht der AfD und sechs der FDP. Die Linke würde mit zwei Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.

Mit Markus Söder sind wieder mehr Menschen in Bayern zufrieden

Während seine Partei deutliche Gewinne verbuchen kann, scheint auch Ministerpräsident Markus Söder wieder etwas mehr in der Gunst der Bayerinnen und Bayern zu stehen. Zwar sind noch immer 49 Prozent der Menschen im Freistaat unzufrieden mit seiner Arbeit, das sind allerdings vier Prozentpunkte weniger als noch im Mai. Gestiegen ist dagegen der Anteil der Zufriedenen: 38 Prozent der Befragten stellen Söder ein gutes Zeugnis aus. Der Rest ist unentschieden.

An die hohen Zustimmungswerte, die der CSU-Chef gerade zu Beginn der Corona-Pandemie erreichte, knüpft er jedoch schon länger nicht mehr an. Seit November 2021 sind mehr Bayerinnen und Bayern unzufrieden mit ihrem Ministerpräsidenten als zufrieden. Zu Hochzeiten hatten sich über 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hinter ihren Regierungschef gestellt.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzerinnen und -nutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung von Bayerns Bevölkerung gewichtet. Für die erste Frage wurden im Zeitraum vom 03.06.2022 bis 17.06.2022 die Antworten von 5501 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern berücksichtigt, für die zweite Frage im Zeitraum vom 20.05.2022 bis 17.06.2022 die Antworten von 4807 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus Bayern. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent für die erste und 2,5 Prozent für die zweite Frage.

Das ist unser Bayern-Monitor

Wir möchten wissen, wie Bayern tickt. In Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey untersuchen wir in Umfragen, wie die Menschen im Freistaatüber bestimmte Themen denken.

Was es mit unserem Bayern-Monitor auf sich hat, warum wir das Ganze machen und wie die Civey-Umfragen funktionieren, erklären wir Ihnen an dieser Stelle.

Hinweis zu den Umfragen des Bayern-Monitors: Da wir mit unserem Bayern-Monitor die Stimmung in Bayern langfristig betrachten, laufen unsere Umfragen weiter. Es ist also möglich, dass sich die Umfrageergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt von den im Text thematisierten Ergebnissen unterscheiden.

