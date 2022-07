Spektakulärer Hilfseinsatz vom Allgäu Airport

Ungewöhnliche Bilder am Donnerstag am Allgäu Airport: Ein Frachtflugzeug des Typs Antonov AN-12 wird mit riesigen Paletten beladen, wenig später hebt die Propellermaschine ab. Ihr Ziel: Somaliland in Ostafrika. Dort leiden Millionen Menschen an einer extremen Dürre und Hungersnot. Deshalb veranstaltet die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica zum ersten Mal vom Allgäu Airport aus einen Hilfsgüterflug. Videos und Fotos der spektakulären Aktion gibt es hier:

15.07.2022 | Stand: 10:13 Uhr

Premiere am Allgäu Airport: Zum ersten Mal ist am Donnerstag vom Flughafen in Memmingerberg ein Hilfsgüter-Frachtflug der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica gestartet. Mit einer Antonov AN-12 werden 17,6 Tonnen Medikamente und therapeutische Nahrung nach Somalia gebracht. Dort soll die Maschine nach rund zwölfstündigem Flug am Freitagmorgen in Hargeisa landen, der Hauptstadt der international nicht anerkannten Republik Somaliland.

Nach zwei Ernteausfällen, bedingt durch den Klimawandel, leiden rund 23 Millionen Menschen in Ostafrika unter Dürre und Hungersnot. Phasenweise waren 1,4 Millionen Kinder akut vom Hungertod bedroht. Mitarbeiter von Humedica beschreiben die Lage vor Ort als "dramatisch".

Hier erklären Airport-Chef Ralf Schmid und Humedica-Geschäftsführer Wolfgang Groß den Einsatz:

Möglich wurde die Hilfsaktion durch die finanzielle Unterstützung der Organisation "Ein Herz für Kinder". Allein der Flug mit der gecharterten Antonov AN-12, einem Frachtflugzeug aus der Ukraine, kostet rund 80.000 Euro, wie Humedica-Mitarbeiter Hermann Schäffler erklärt. Der 56-Jährige ist bei der Kaufbeurer Hilfsorganisation für Lager und Logistik zuständig und koordinierte am Donnerstagmittag das Beladen der Maschine. "Sobald im Juli klar war, dass wir das Geld für die Aktion erhalten, begannen wir mit den Planungen. Wir besorgten uns Angebote für Frachtflugzeuge und kauften große Teile der Ware ein."

Benötigt wurden vor allem Arzneimittel und Spezialnahrung auf Erdnussbasis mit Öl und Zucker. "Sie ist hochkalorisch und hilft den unterernährten Menschen sofort", so Schäffler. Tagelang beschrifteten er und sein Team im Humedica-Lager jeden einzelnen Karton mit Absender, Empfänger und Inhalt penibel genau. "Das ist wichtig für den Zoll. Schließlich ist das die erste richtig große Frachtsendung in der Geschichte des Memminger Flughafens", erläutert Schäffler.

Antonov AN-12 am Allgäu Airport

Im Beisein von Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse und Memmingerbergs Bürgermeister Alwin Lichtensteiger wurde am Allgäu Airport das ukrainische Frachtflugzeug Antonov AN-12 beladen. Es bringt für die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica rund 18 Tonnen dringend benötigter Hilfsgüter nach Somaliland. Es ist der erste Flug dieser Art vom Flughafen in Memmingerberg. Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker Bild: Matthias Becker

Zufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen Zoll, Humedica und seinem Team zeigte sich am Donnerstag auch Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid. "Für das Allgäu ist das eine tolle Geschichte, dass eine hiesige Hilfsorganisation mit unserer Unterstützung auf kurzen Wegen Hilfe in Notgebiete bringen kann", so der Flughafen-Verantwortliche.

Humedica und der Allgäu Airport arbeiten seit über fünf Jahren zusammen. Aus Memmingerberg brachen bereits mehrfach Mitarbeiter zu Einsätzen auf, unter anderem nach Osteuropa und in die Türkei. Mit der geplanten Verbreiterung der Start- und Landebahn im kommenden Jahr hofft Schmid auf weitere Hilfsgüterflüge mit größeren Maschinen.

Sieh hier das Video vom Start der Antonov:

Die Antonov AN-12 wird am Freitag in Hargeisa von Mitarbeitern der Humedica-Partnerorganisation World Concern in Empfang genommen. Sie kümmern sich um die Verteilung der Hilfsgüter vor Ort. Auf dem Weg nach Somaliland muss das Flugzeug in Ancona/Italien, Kairo/Ägypten und in Port Sudan am Roten Meer zwischenlanden und betankt werden.

Mit an Bord ist außer der ukrainischen Besatzung auch ein zweiköpfiges Fernsehteam des ZDF, das einen Beitrag für eine "Heute"-Sendung am kommenden Montag plant. Für Humedica begleitet der Immenstädter Bernhard Settele (38) als ehrenamtlicher Koordinator den Flug.

Videos: humedica