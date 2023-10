Spritpreise im Allgäu gegen den nationalen Trend

Acht Monate hat es gedauert: Aktuell ist laut ADAC der Diesel an den Tankstellen in Deutschland wieder teurer als Benzin. Daran liegt's.

05.10.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Ein gutes halbes Jahr haben sich die Tankstellenpreise für Benzin und Diesel in Deutschland angenähert. Meist lag der Preis für einen Liter Diesel bei uns geringfügig unter dem Preis für Super E10. Erstmals seit acht Monaten ist Diesel nun wieder teurer als Benzin. Das meldet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) mit Sitz in München. Hauptursache dafür seien laut Aussage des größten Verkehrsclubs Europas "Entwicklungen am Weltmarkt".

Preis für einen Liter Super E10 sinkt im Vergleich zur Vorwoche um 2,1 Cent

Laut Auswertung des ADAC vom 3. Oktober 2023 müssen demnach Pkw-Fahrerinnen und Fahrer für einen Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,854 Euro bezahlen - das wäre gegenüber der Vorwoche ein Rückgang um 2,1 Cent. Entgegengesetzt verläuft die Entwicklung bei Diesel: Ein Liter verteuert sich auf durchschnittlich 1,860 Euro - das seien 1,3 Cent mehr als vor Wochenfrist.

Der Liter Diesel ist damit erstmals seit Anfang Februar wieder teurer als Benzin. Obwohl Diesel-Kraftstoff um etwa 20 Cent je Liter niedriger als Benzin besteuert wird. Laut ADAC-Angaben Mai lag der Preisvorteil von Diesel gegenüber Super E10 bei rund 23 Cent je Liter.

ADAC: Weltmarkt treibt Dieselpreis

Der ADAC sagt: der Weltmarkt treibt den Dieselpreis. Nach Ansicht des ADAC sei der Benzinpreis immer noch etwas zu hoch, befinde sich aber "seit einigen Wochen auf dem Weg zur Normalisierung". Anders verläuft die Entwicklung beim Diesel. Der Preis steigt aktuell aufgrund verschiedener Faktoren.

Einmal exportiert Russland aktuell deutlich weniger fertigen Diesel-Kraftstoff in den Weltmarkt. Russland will, so der ADAC, damit "zunächst den heimischen Markt bedienen und damit die nationale Wirtschaft stabilisieren". Außerdem ist die Diesel-Nachfrage aus Asien und vor allem aus China zuletzt stark gestiegen. Und natürlich wollen Russland und Saudi-Arabien die Ölfördermengen knapp und so den Ölpreis auf hohem Niveau halten.

Zum Tanken aus dem Allgäu nach Österreich fahren?

ADAC: "Deutschland ist bei Diesel in höherem Maße auf Importe angewiesen. Nicht zuletzt führte die starke Nachfrage dazu, dass die Raffineriemargen Ende August laut Internationaler Energieagentur ein Achtmonatshoch erreichten. In Summe führen diese Effekte zu der derzeit gegenläufigen Preisentwicklung der beiden Kraftstoffsorten."

Mit einer Fahrt zum Tanken nach Österreich konnten Autofahrer im Allgäu lange Zeit viel Geld sparen. In Reutte in Tirol waren nicht wenige froh über den Tanktourismus. „Wir leben davon“, sagte ein Tankstellen-Betreiber der Allgäuer Zeitung noch im August 2023. 2022 wurde im Nachbarland eine CO2-Steuer eingeführt. Sie habe den Benzinpreis um etwa 2 Cent pro Liter erhöht.

Das kostet Benzin aktuell (Stand: 5.10.23, 11 Uhr)

Super E10 im Durchschnitt München 1,85,4 Allgäu 1,85,3 Österreich 1,71

Diesel München 1,86,5 Allgäu 1,84,5 Österreich 1,79

Super E 10 (günstigste Tankstellen) München 1,78 Kempten 1,84 Memmingen 1,83 Füssen 1,81 Kaufbeuren 1,83 Reutte / Tirol

Diesel (günstigste Tankstellen) München 1,78 Kempten 1,78 Memmingen 1,77 Füssen 1,79 Kaufbeuren 1,79 Reutte / Tirol 1,78



Quellen: clever-tanken.de | spritvergleich.at