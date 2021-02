Störung behoben: Behinderungen im S-Bahn-Verkehr in München

München-Pendler aufgepasst: Wegen einer Stellwerksstörung am Ostbahnhof München kam es zu größeren Problemen im S-Bahn-Verkehr.

05.02.2021 | Stand: 08:38 Uhr

Update von 8.40 Uhr: Wegen einer technischen Störung ist der Ostbahnhof in München am Freitagmorgen für etwa 90 Minuten komplett für den S-Bahn- und Regionalverkehr gesperrt worden. Inzwischen sei die Störung am Stellwerk behoben, und der Bahnverkehr pendle sich wieder ein, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der Fernverkehr musste am Freitagmorgen vorübergehend umgeleitet werden und Pendler sollten mit der U-Bahn, der Tram oder dem Bus weiter fahren.

Wegen einer Stellwerksstörung kommt es am Ostbahnhof in München am Freitagmorgen zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

S 1 Freising / Flughafen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach. Bitte nutzen Sie alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach und steigen entsprechend um. Bitte beachten Sie dass die Linie S 1 derzeit ausschließlich nach Freising verkehrt. Fahrgäste mit Fahrtziel München Flughafen können ab Freising den Linienbus 635 sowie die Regionalzüge nutzen.

S 2 Petershausen / Altomünster

Die S-Bahnen verkehren ohne Halt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz West Gleis 11. Bitte nutzen Sie zum/vom Heimeranplatz die U-Bahnlinie U 5.

S 2 Erding

Die S-Bahnen beginnen/enden in Riem.

S 3 Mammendorf

Die S-Bahnen beginnen/enden an der Hackerbrücke.

S 3 Holzkirchen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Deisenhofen. Alternativ können Sie hier in Richtung Innenstadt auf den Linienbus 222 Richtung Neuperlach-Süd und dann auf die U-Bahnlinie U 5 ausweichen.

Linie S 4 und Linie S 6 verkehrt wieder auf dem Regelweg.

S 7 Wolfratshausen

Die S-Bahnen beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

S 7 Kreuzstraße

Die S-Bahnen beginnen/enden in Perlach. Nutzen Sie bitte alternativ in Richtung Innenstadt die U-Bahnlinie U 5 ab Neuperlach-Süd.

S 8 Herrsching

Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S 8 Flughafen

Die S-Bahnen beginnen/enden in Johanneskirchen. Reisende zum Flughafen nutzen bitte alternativ ab München Hbf die U-Bahnlinie U4 bis Arabellapark. Ab Arabellapark besteht Anschluss an Bus 154 bis Johanneskirchen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien. Die S-Bahnen der Linie S 20 entfallen. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt, so die Bahn.