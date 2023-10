Gericht verurteilt 59-Jährigen wegen Totschlags zu neun Jahren Haft

Anton H. aus Herbertshofen erschlug seine Ehefrau mit einem Hammer. Das Landgericht Augsburg schickt ihn nun lange ins Gefängnis, sieht einen Vorwurf aber nicht erfüllt.

25.10.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Anton H. blickt starr geradeaus, als Staatsanwalt Thomas Junggeburth sein Plädoyer vorträgt. Er wirkt zunächst ungerührt und senkt den Blick auch nicht, als der Anklagevertreter minutiös schildert, wie mies der Angeklagte seine Frau behandelt habe, wie schwierig die Beziehung der beiden war, wie der 59-Jährige sie schließlich in der gemeinsamen Wohnung in Herbertshofen im Landkreis Augsburg mit einem Hammer erschlug. Erst am Ende des Vortrags schließt Anton H. die Augen - ganz so, als könne er nicht ertragen, was der Staatsanwalt fordert, was ihm, dem Angeklagten, hier am Ende des Prozesses blühen könnte. Junggeburth plädiert wegen Mordes auf eine Haftstrafe von zwölf Jahren und neun Monaten für den 59-Jährigen. Am Ende wird das Gericht diesem Antrag allerdings nicht folgen.

Wie berichtet, geht es in der Verhandlung um die Frage, ob Anton H. am 28. Oktober 2022 im Meitinger Ortsteil seine Ehefrau ermordete. Der Anklage zufolge soll er der 46-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung mit einem 1,4 Kilogramm schweren Fäustlingshammer "mit voller Wucht" den Schädel eingeschlagen haben. Das Opfer stürzte den Ermittlungen zufolge sofort bewusstlos zu Boden und erstickte am eigenen Blut. Es sind Vorwürfe, die Anton H. im Prozess größtenteils einräumte, wenn er der Anklage teils auch widersprach. Seiner Darstellung nach sei den tödlichen Schlägen ein Streit vorausgegangen, seine Ehefrau habe auch gesehen, wie er dann den Hammer genommen habe. Er habe sich von seiner Ehefrau dominiert gefühlt, sagte er, die 46-Jährige habe ihn am Tattag provoziert und beleidigt; es habe vor den tödlichen Schlägen ein Gerangel gegeben.

Prozess in Augsburg: Mann erschlägt Frau mit Hammer

Dieser Darstellung widersprechen in den Plädoyers sowohl Staatsanwalt Junggeburth als auch Anwältin Marion Zech, die die Tochter des Opfers als Nebenklägerin vertritt. Es gebe für diese Aussage keine Hinweise, sagt der Staatsanwalt. Die 46-Jährige sei hingegen völlig überrascht von dem Angriff gewesen, es seien bei ihr daher auch keinerlei Abwehrverletzungen festgestellt worden. Das Mordmerkmal der Heimtücke, das eine Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers voraussetzt, sei erfüllt. Opferanwältin Zech betont den Charakter der Getöteten, die von Zeugen als verletzte, aber starke und hilfsbereite Persönlichkeit beschrieben wurde. "Sie hat den Angeklagten geliebt", sagt Zech, die auch von einer "zutiefst toxischen Beziehung" spricht. Der Angeklagte habe nicht glauben könnten, dass eine attraktive Frau ihn lieben konnte. Also habe er finanzielle Motive unterstellt, das sei aber für seine Ehefrau aber nie ein Thema gewesen. Zech schließt sich bei der Strafhöhe dem Antrag des Staatsanwalts an.

Jörg Seubert, Verteidiger von Anton H., fordert für seinen Mandanten eine Haftstrafe von höchstens fünf Jahren - wegen Totschlags. Das Mordmerkmal der Heimtücke könne man nicht annehmen. Es sei plausibel, dass, wie von Anton H. geschildert, es vor den tödlichen Schlägen zu einem Gerangel gekommen sei, Anton H. dann den Hammer genommen habe, sagt Seubert. Dass sein Mandant seine Ehefrau umbrachte, sei eine Tragödie, die aber anders zu bewerten sei, als von Staatsanwaltschaft und Nebenklage angenommen.

In diesem Haus in Herbertshofen kam im Oktober die 46-jährige Frau ums Leben. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Zur Tatzeit litt der Angeklagte unter einer schweren Depression und ist deshalb nur vermindert schuldfähig, alle Parteien fordern deshalb eine reduzierte Strafe für Anton H. - bei Mord wäre die Strafe sonst zwingend lebenslang. Der 59-Jährige sagt in seinem letzten Wort mit stockender Stimme, er habe seine Frau nicht umbringen wollen, er sei in einem Zustand gewesen, der "nicht vorstellbar" war. Ihm tue es vor allem für die Kinder der 46-Jährigen leid.

Die zuständige Strafkammer unter Vorsitz des Richters Franz Wörz sieht die Tat als erwiesen an, wertet sie aber als Totschlag. Sie verurteilt Anton H. zu einer Haftstrafe von neun Jahren. Wörz sagt, der Angeklagte und das Opfer hätten eine "extrem problembehaftete Zweierbeziehung" geführt. Man müsse sich als gericht aber eingestehen, dass das Tatgeschehen nicht in allen Einzelheiten aufklärbar sei. "Wir können nicht definitiv klären, ob es einen Streit gab, ob es eine verbale Auseinandersetzung gab, ob Beleidigungen gefallen sind", sagt Wörz. Mordmerkale wie Heimtücke oder niedrige Beweggründe könne man nicht nachweisen. Anton H. habe sich in einem desolaten psychischen Zustand befunden und auch durch seine Depression die Verantwortung für die Probleme in der Beziehung alleine bei seiner Ehefrau gesehen.

Lesen Sie dazu auch: Die Helden vom Tegelberg: Wie ein Hüttenwirt einen mutmaßlichen Mörder schnappte