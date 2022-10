Stadt Augsburg erteilt Absage – Chancen für Public Viewing zur WM in Katar stehen schlecht

Die Fußball-Weltmeisterschaft wird Ende des Jahres in Katar ausgetragen. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber erteilt dem Public Viewing eine Absage.

Dieser Termin für eine Fußball-Weltmeisterschaft ist höchst ungewöhnlich: Weil es im Gastgeberland Katar im Sommer viel zu heiß zum Kicken ist, findet das mehrwöchige Turnier nun im November und Dezember statt, die deutsche Nationalmannschaft ist mit vertreten. Bei früheren Europa- und Weltmeisterschaften im Sommer gehörte Public Viewing, also die Übertragung auf Großleinwänden, zum festen Veranstaltungsprogramm in Augsburg. Messe, Rathausplatz, Stadtmarkt und viele Biergärten waren Orte, an denen sich Fans zum gemeinsamen Fußballschauen trafen. Gibt es nun fröhliche Runden mit Glühwein und Lebkuchen im Winter 2022?

Wenn es in der Vergangenheit um die Organisation von Public-Viewing-Veranstaltungen in Augsburg ging, war die Stadtmarketinggesellschaft der erste Ansprechpartner. Die einstige City Initiative Augsburg (CIA) organisierte Übertragungen, die bei entscheidenden Spielen oftmals Tausende Besucherinnen und Besucher anlockten. Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, wie die Gesellschaft nun heißt, muss Fußballfans, die sich auf ein winterlich angehauchtes Public Viewing freuen, aber enttäuschen: "Wir planen kein Public Viewing." Dies habe damit zu tun, dass in diesem Zeitraum kein vernünftig verfügbarer großer Platz für eine solche Veranstaltung zur Verfügung stehe. Der Rathausplatz, der früher für Public Viewings genutzt wurde, ist durch den Christkindlesmarkt belegt.

Absage an Public Viewing: OB Eva Weber beklagt Vorfälle in Katar

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sieht nicht nur die sportliche Seite, ihr geht es um eine politische Bewertung: "Die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen im Zuge der Fußball-WM vor Ort in Katar sind mit den Werten der Friedensstadt Augsburg nicht vereinbar." Deswegen verzichte die Stadt auf ein öffentliches Public Viewing. Von den Grünen kommt Unterstützung. Fraktionschef Peter Rauscher sagt: "Eine internationale Welle aus Protest und Solidarität warf in zahlreichen europäischen Städten und Kommunen die Frage nach dem richtigen Umgang mit einem der bedeutendsten Großereignisse in der Welt des Sports auf." Viele andere europäische Städte machten es bereits vor und positionierten sich dazu öffentlich mit der Ankündigung, auf ein Public Viewing zu verzichten.

Schmölz rechnet damit, dass Freiluftveranstaltungen während der WM ohnehin die große Ausnahme sein dürfen: "Es ist zu sehen, dass der Einsatz von Heizpilzen verboten und das Wetter schlichtweg unkalkulierbar ist in diesem Zeitraum." Es sei insofern davon auszugehen, dass Public Viewing eher in Innenräumen möglich sein werde. "Hier möchten wir bewusst nicht durch ein Gegenangebot die Interessen der Gastronomie aushöhlen und in Konkurrenz treten."

Das Turnier in Katar findet vom 21. November bis 18. Dezember statt. Deutschland trifft in Gruppe E auf Spanien, Japan und Costa Rica. Der Zeitunterschied zwischen Katar und Deutschland während der WM beträgt zwei Stunden, Katar ist zwei Stunden voraus. Anstoßzeiten der WM-Gruppenspiele sind 11, 14, 16, 17 und 20 Uhr (Mitteleuropäische Zeit). In der K.-o-Phase beginnen die Spiele jeweils um 16 und 20 Uhr.

