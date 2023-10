Starker Aiwanger, kein AfD-Gegenmittel: Sieben Lehren aus der Landtagswahl in Bayern

Markus Söder und Hubert Aiwanger können zusammen weitermachen. Einfacher wird's nicht. Auch, weil beide kein Mittel gegen die AfD finden.

09.10.2023 | Stand: 08:39 Uhr

Die CSU unter Ministerpräsident Markus Söder hat das Schlimmste verhindert, die Freien Wähler legten deutlich zu. Keine Spur von Wechselstimmung also in Bayern – trotz der stürmischen Zeiten. Die beiden Regierungsparteien wollten miteinander in ihrer „Bayern-Koalition“ weitermachen, und die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler will das auch. Zur Wahrheit gehört aber: Rückenwind hat das Bündnis nicht gerade bekommen. Söder muss das schlechteste CSU-Ergebnis seit mehr als 70 Jahren verkraften, und Hubert Aiwanger feierte eben nicht den von manchen vorhergesagten Durchmarsch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.