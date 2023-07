Ist der Weg zum Gardasee frei? Hier staut es sich bereits

Zum Start der Sommerferien steht für viele Menschen die Fahrt zum Gardasee auf dem Programm. Sind die Straßen - etwa der Brenner - aktuell frei? Wo ist Stau?

29.07.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Der Gardasee ist für viele Menschen aus Bayern das Urlaubsziel in diesem Jahr. Die meisten von ihnen reisen mit dem Auto an, über A8 und A95, Garmisch, Innsbruck, dann über Brennerautobahn und A22 zum See. Wo ist aktuell Stau, wo droht er? Und wie ist der Verkehr auf dem Weg zum Gardasee? Hier die aktuelle Übersicht.

Verkehr aktuell: Sind die Straßen auf dem Weg zum Gardasee frei (Stand: 12 Uhr)?

A8 München Stau von München in Richtung Salzburg: Verzögerung von bis zu einer Stunde

Stau von München in Richtung Salzburg: Verzögerung von bis zu einer Stunde A95 bei Garmisch: keine größeren Staus

bei Garmisch: keine größeren Staus Inntal Autobahn (A12) in Österreich: Wenig Stau: Verzögerung bislang rund 15 Minuten.

(A12) in Österreich: Wenig Stau: Verzögerung bislang rund 15 Minuten. Brenner-Autobahn Richtung Gardasee (A13): Teils stockender Verkehr in Richtung Süden. Gegen 12 Uhr blockierten Klimaaktivisten die Autobahn in Richtung Süden. Der Stau nahe Matrei am Brenner löst sich langsam auf.

Richtung Gardasee (A13): Teils stockender Verkehr in Richtung Süden. Gegen 12 Uhr blockierten Klimaaktivisten die Autobahn in Richtung Süden. Der Stau nahe Matrei am Brenner löst sich langsam auf. A22 Richtung Gardasee (Italien): Immer wieder kleinere Staus - Zeitverlust rund eine 1 Stunde je nach Ziel.

Laut ADAC wird das letzte Juli-Wochenende wie schon im Vorjahr das staureichste der gesamten Saison werden. "Wer kann, sollte an diesem Wochenende die Straßen unbedingt meiden", so der Automobilclub. Deutlich besser geeignet für die Fahrt Richtung Urlaubsziele wie den Gardasee seien Montag bis Donnerstag, "die denkbar schlechtesten Freitag und Samstag. Das gilt auch bei der Rückreise."

Wichtig: Keine Ausweichrouten bei Stau in Tirol

Auf der Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie auf den übrigen Fernstraßen Richtung Italien dürfte der Verkehr "abschnittsweise immer wieder zum Erliegen kommen", so der ADAC in seiner aktuellen Stauprognose zum Start der Sommerferien in Bayern.

Wichtig für alle Autofahrer, die auf dem Weg zum Gardasee in Tirol im Stau landen: An allen Wochenenden bis Mitte September 2023 sind die Ausweichstrecken entlang der Inntalautobahn A12 in den Bereichen Kufstein und Innsbruck für den Durchgangsverkehr gesperrt. Reisende von und nach Italien müssen deshalb auch bei einem Stau auf der Autobahn bleiben. Damit will die Landesregierung sicherstellen, dass die Orte im Bereich der Autobahn nicht völlig vom Ausweichverkehr überrollt werden.

