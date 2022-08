Betrunkene rammt Polizeiauto und versucht zu fliehen

In Steinbach am Wald hat eine betrunkene Frau mit ihrem Wagen ein Polizeiauto angefahren und hat dann versucht, zu flüchten.

09.08.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Eine betrunkene Frau hat bei einer Polizeikontrolle in Oberfranken einen Streifenwagen gerammt und versucht, zu flüchten. Beamte hatten die 58-Jährige am Montag in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) angehalten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei sei sie rückwärts gegen das stehende Polizeiauto gefahren - ob mit Absicht, war zunächst unklar.

Betrunkene rammt Polizeiauto: Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille

Ein erster Test ergab einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille, wie es weiter hieß. Weil die 58-Jährige plötzlich los gerannt sei, fesselten sie die Beamten und kassierten zudem ihren Führerschein. Verletzt wurde niemand.

