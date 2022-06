Stichflamme bei Lagerfeuer in Höchstädt - Mann erleidet schwere Verbrennungen

Bei einem Lagerfeuer im Landkreis Dillingen ist eine Stichflamme entstanden. Die Ursache ist noch unklar. Ein 25-Jähriger wurde schwer verletzt.

17.06.2022 | Stand: 11:04 Uhr

Schwere Verbrennungen hat ein 25-Jähriger an einem Lagerfeuer erlitten, nachdem eine Stichflamme entstanden war. Der Mann verletzte sich an Rücken und Beinen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 30-Jähriger hatte das Lagerfeuer am Donnerstag in einem Schrebergarten in Höchstädt (Landkreis Dillingen) entfacht.

Stichflamme bei Lagerfeuer: Ob ein Brandbeschleuniger verwendet wurde ist unklar

Ob dabei Brandbeschleuniger oder ähnliches verwendet wurde, muss nach Polizeiangaben noch geklärt werden. Ein Rettungshubschrauber flog den 25-Jährigen schwer verletzt in eine Spezialklinik für Verbrennungen nach Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen).

