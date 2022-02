Störung im Mobilfunk der Telekom bundesweit behoben

Beim Mobilfunk der Telekom kam es zu einer Störung. Es gab Probleme beim Telefonieren, bei SMS und der Mobilbox. Auch bei Congstar traten Ausfälle auf.

23.02.2022 | Stand: 10:28 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch, 9.29 Uhr: Die Deutsche Telekom hat den Software-Fehler behoben, der am Dienstag zu massiven Beeinträchtigungen im Mobilfunknetz des Konzerns geführt hatte. "Die Mobilfunk-Telefonie über LTE funktioniert wieder", teilte das Unternehmen auf Twitter mit. Gleichzeitig entschuldigte sich der Konzern bei seinen Kundinnen und Kunden: "Heute sind wir unserem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Wir bitten für die Beeinträchtigung um Entschuldigung."

Grund für den Ausfall war ein Fehler bei der Funktion "Voice-over-LTE". Bei diesem Standard wird die Sprachverbindung über den Funkstandard LTE (4G) hergestellt. Die Kunden waren demnach je nach Smartphone-Modell unterschiedlich von der Panne betroffen. Das iPhone-Betriebssystem iOS schaltet bei Problemen automatisch auf den 2G-Standard GSM zurück. Nutzer von Smartphones der Hersteller Samsung, Xiaomi, Motorola und anderen, die das Google-System Android verwenden, müssen dagegen "Voice-over-LTE" manuell deaktivieren. Die Telekom stellte dafür eine Anleitung für verschiedene Mobiltelefone zur Verfügung.

Hat die Telekom aktuell schon wieder eine Störung? Das dürften sich heute viele fragen, die den Mobilfunk nutzen wollen. Es liegt allerdings nicht am Handy, sondern an der Verbindung. Denn bei der Telekom führt am Dienstag eine Störung zu technischen Problemen.

Störung bei Telekom aktuell: Mobilfunk, SMS, Telefonie und Mobilbox betroffen

Die Telekom hat am Dienstag selbst auf die Störung hingewiesen: "Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunk-Gesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox", schreibt das Unternehmen auf Twitter. GSM-Telefonie via 2G sei nicht betroffen.

Lesen Sie auch

Ganz Deutschland betroffen Störung bei Vodafone wohl behoben

Unter dem Tweet finden sich viele Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern, die über Ausfälle im Mobilfunk-Netz der Telekom berichten. Das Problem konnte bisher nicht behoben werden.

Mobilfunk-Störung aktuell auch bei Telekom-Tochter Congstar

Offenbar gibt es außerdem eine Störung bei Congstar. Hier häufen sich ebenfalls die Störungsmeldungen. Congstar ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom und macht am Dienstag ebenfalls Probleme.