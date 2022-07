Stolze Schüler zeigen Film bei allgaeu.life

15.07.2022 | Stand: 09:50 Uhr

Das stolze Film-Team des Vöhlin-Gymnasiums. Bild: Robert Paulus.

Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst hat zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk 24 Schülergruppen für innovative Beiträge im Multimedia-Kreativwettbewerb "Crossmedia" ausgezeichnet.

Unter den Preisträgern ist auch eine Gruppe des Memminger Vöhlin-Gymnasiums. Diese gewann den ersten Preis in der Kategorie "Short film". Der Titel des Beitrags lautet "Echoes - between the worlds". Wie die Organisatoren mitteilten, hätten alle Teilnehmer mit neuester Computertechnologie und Software gearbeitet - so auch die erfolgreiche Memminger Gruppe.

Die Filmbeiträge behandelten jugendspezifische Themen, wie Auseinandersetzungen mit dem Internet, virtuelle Welten, psychische Innenwelten, Liebeskummer, Lifestyle, Umweltproblematiken, soziale Ausgrenzung und Auseinandersetzungen mit den aktuellen digitalen Möglichkeiten. Der Memminger Beitrag wurde von der Jury als herausragender Film mit dem ersten Platz gewürdigt.

Lob von der Jury

Die Jury erklärte: "Echoes ist ein Kurzfilm, der durch die Intensität der Bilder und die Präsenz der jungen Schauspieler den Betrachter in seinen Bann zieht. Eine junge Frau ist gefangen zwischen Realität und Traum, Vergangenheit und Zukunft, Leben und Tod."

Lesen Sie auch

"Allgäuer Filmfeschdival" in Heimenkirch: Wenn Socken Kontrabass spielen Allgäuer Filmfeschtival in Heimenkirch

Dieses Zerrissensein werde "hervorragend durch das zurückgenommene, jedoch sehr intensive Schauspiel verdeutlicht". Dramaturgisch gekonnt würden surreale Begegnungen auf einer Wiese und im Wald mit realen Szenen verknüpft.

Durch einen "sehr gut gemachten Schnitt und behutsame Bildbearbeitung" seien atmosphärisch sehr dichte Bilder gelungen, die den Betrachter mit der Protagonistin mitfühlen ließen. Digitale Effekte würden wirkungsvoll eingesetzt und durch passenden Sound gesteigert.