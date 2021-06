Strömung reißt Nichtschwimmer mit - Notarzt gelingt Reanimation

Ein Nichtschwimmer ist am Mittwoch im Lech in Augsburg von einer Strömung mitgerissen worden und wäre deshalb fast ertrunken.

17.06.2021 | Stand: 21:51 Uhr

Rettungsschwimmer der Wasserwacht konnten den 25-Jährigen retten, als er bereits leblos im Wasser trieb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde ans Ufer gebracht und durch einen Notarzt erfolgreich reanimiert. Lesen Sie auch: Hilferufe am Niedersonthofener See: Frau aus Wasser gerettet

Strömung im Lech bei Augsburg: Nichtschwimmer wird fortgerissen

Laut Polizei war der Mann mit einem 24-Jährigen in dem Fluss an einem Wasserspielplatz baden. Dabei sei er an einer Stelle, wo sich der Lech teilt, in die Strömung geraten. Der Freund habe noch versucht, dem 25-Jährigen zur Hilfe zu kommen, was aber scheiterte.

Mit Hilfe eines Hubschraubers konnte der Nichtschwimmer schließlich lokalisiert werden. Er sei in der Zwischenzeit rund 1600 Meter von der Strömung mitgerissen worden. Der 25-Jährige kam nach der Wiederbelebung in ein Krankenhaus.