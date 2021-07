Straßenbahn verletzt Mann in München tödlich

In München ist ein Mann beim Überqueren der Gleise von einer Trambahn erfasst und tödlich verletzt worden.

08.07.2021 | Stand: 20:26 Uhr

Beim Überqueren der Gleise ist ein Mann am Donnerstag in München von einer Trambahn erfasst und tödlich verletzt worden. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des 73-Jährigen feststellen. Warum er trotz der herannahenden Tram über die Gleise ging, ist bislang noch unklar.

Der Bereich um die Einsatzstelle wurde durch die Polizei weiträumig abgesperrt. Feuerwehr und der Rettungsdienst betreuten mehrere Menschen, die den Unfall beobachtet hatten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Bereich Dachauer Straße und Landshuter Allee war für rund vier Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, berichtete die Münchner Berufsfeuerwehr.