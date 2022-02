Strafanzeige gegen Söder-Tochter Gloria Burkandt - Hat sie einen Ex-Fußballer wüst beleidigt?

Hat die Tochter von Markus Söder einen ehemaligen Fußball-Star wüst beleidigt? Gegen Gloria Burkandt läuft eine Strafanzeige von Ex-Profi Daniel Scheinhardt.

Strafanzeige gegen Gloria Burkandt. Wie Bild berichtet, soll die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder einen ehemaligen Bundesliga-Spieler bei einem Streit im Straßenverkehr beschimpft und beleidigt haben.

Der rief die Polizei und erstellte wegen Beleidigung eine Anzeige gegen Gloria Burkandt. Wie die Zeitung erfahren haben will, soll die Söder-Tochter Ex-Profi Daniel Scheinhardt unter anderem als "Wichser" bezeichnet haben.

Ex-Fußballer Daniel Scheinhardt stellt Anzeige gegen Söder-Tochter Gloria Burkandt

Was war passiert? Laut Bericht war Burkandt Mitte Oktober 2021 auf einem E-Scooter in Berlin unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn kam ihr Ex-Fußballspieler Scheinhardt im Auto entgegen. Burkandt soll unvermittelt auf seine Spur gezogen sein, es wurde gefährlich. Beide stoppten, ein Wortwechsel kam in Gang, in dessen Folge Gloria Burkandt Daniel Scheinhard beleidigt haben soll. Neben dem Schimpfwort soll sie den Ex-Spieler von Hertha BSC Berlin und St. Pauli auch als "bescheuert" bezeichnet haben, gab er gegenüber der Polizei an.

Gloria Burkandt streitet "Wichser"-Beleidigung ab: "So rede ich gar nicht"

Gegenüber Bild streitet die Tochter von Markus Söder die Vorwürfe ab. "Ich würde niemals zu jemanden 'Wichser' sagen, so rede ich gar nicht." Scheinhardt soll sich ihr gegenüber aggressiv verhalten haben. "Ich hatte Angst vor ihm", sagt die 23-Jährige.

Was wirklich passiert ist, versucht die Polizei jetzt herauszufinden. Sowohl Scheinhardt als auch Burkandt werden von den Beamten befragt.

Gloria-Sophie Burkandt ist die älteste Tochter von CSU-Chef Markus Söder und stammt aus dessen früherer Beziehung. Sie trägt den Nachnahmen ihrer Mutter Ulrike Burkandt. Die 23-Jährige arbeitet als Model und postet auf Instagram als Influencerin regelmäßig Fotos von ihrem Jetset-Leben.

Zu ihrem Vater hat sie eigenen Angaben zufolge ein sehr gutes Verhältnis. Sie sei "stolz auf ihre Eltern" und verfolge genau die politische Laufbahn ihres Vaters.