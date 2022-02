Polizei hat Rätsel um zusammengebrochene Frauen in Straubinger Club gelöst

In einem Club in Straubing brachen im November 2021 sechs junge Frauen zusammen. Laut Polizei waren keine K.O.-Tropfen Schuld. Der Verdacht liegt woanders.

28.02.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Nach dem Zusammenbruch von sechs jungen Frauen in einer Straubinger Diskothek hat sich der Verdacht einer Straftat nicht bestätigt. Die Kripo hatte in dem Fall drei Monate lang ermittelt, weil vermutet worden war, dass den Betroffenen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren K.o.-Tropfen oder andere verbotene Mittel in die Getränke gekippt wurden.

K.O.Tropfen im Club in Straubing? Polizei hat andere Theorie

Nun gehen die Ermittler aber davon aus, dass die Clubbesucherinnen an jenem Abend im November 2021 einfach zu viel getrunken hatten. In einem Fall sei auch Cannabis im Spiel gewesen, berichtete die Polizei am Montag. Das Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sei eingestellt worden. (Lesen Sie auch: Bamberg: Zwei Familien prügeln sich vor Klinikum)

