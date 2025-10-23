Icon Menü
Streit an der Schule: Ermittlungen gegen 15-Jährigen nach Angriff auf Mitschüler

Streit an der Schule

Ermittlungen gegen 15-Jährigen nach Angriff auf Mitschüler

Ein 14-jähriger Schüler wird bei einem Streit an seiner Schule verletzt. Die Polizei prüft, ob ein 15-Jähriger wegen anhaltender Konflikte verantwortlich ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Auseinandersetzung mit einem Bastelmesser ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen. (Symbolbild)
    Nach einer Auseinandersetzung mit einem Bastelmesser ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Schülern eines Ingolstädter Gymnasiums wird gegen einen 15-jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Jugendliche soll in der Schule einen 14-Jährigen mit einem Bastelmesser angegriffen und verletzt haben. Das Opfer erlitt nach Polizeiangaben eine Schnittverletzung am Unterarm, die im Krankenhaus behandelt worden sei. Der Schüler sei nur leicht verletzt worden.

    Der 15-Jährige wurde von der Polizei noch in dem Gymnasium festgenommen. Er sei später wieder nach Hause entlassen worden, berichtete ein Polizeisprecher. Hintergrund der Tat sollen schon länger andauernde Diskrepanzen zwischen den Schülern sein. Schließlich soll es zu einem Handgemenge gekommen sein, bei dem der 15-Jährige zu dem Bastelmesser griff. Solche Messer werden im Rahmen von kunsthandwerklichen Projekten auch an Schulen eingesetzt.

