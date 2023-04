Streit eskaliert – Mann beißt Kontrahent Fingerglied ab

In Michelau in Oberfranken hat ein Mann während eines Streits einem anderen Mann einen Finger abgebissen. Es war Alkohol im Spiel.

09.04.2023 | Stand: 09:46 Uhr

Ein Mann in Oberfranken hat einem anderen Mann ein Fingerglied abgebissen. Die Männer im Alter von 51 und 29 Jahren waren in der Nacht auf den Sonntag in einer Wohnung in Michelau in Oberfranken (Landkreis Lichtenfels) in Streit geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Männer hatten laut Polizei Alkohol getrunken. Erst schlugen sie sich, dann biss der 51-Jährige seinem Opfer das Fingerglied ab. Der 29-Jährige revanchierte sich, indem er das Auto seines Kontrahenten zerkratzte. Der 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren. Die Männer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.