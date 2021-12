Streit in Eggenfelden gerät außer Kontrolle: Frau sticht mit Messer nach Mann

Eine 46-jährige Frau hat in Eggenfelden mit einem Messer nach ihrem Partner gestochen. Zuvor war ein heftiger Streit zwischen den Partnern entbrannt.

06.12.2021 | Stand: 16:57 Uhr

Mit einem Messer hat eine 46-Jährige am Sonntagabend im Verlauf eines Streits in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) nach ihrem Partner gestochen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 19.30 Uhr lieferte sich das Paar in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus einen Streit, der schließlich außer Kontrolle geriet. Der 50-jährige Mann schüttete der Frau nach Angaben der Polizei ein Glas Wodka in die Augen und schlug ihr ins Gesicht. Daraufhin stach die Frau mit einem Messer in Richtung des Mannes und traf ihn am Hals. Dadurch wurde er leicht verletzt.

Streit in Eggenfelden eskaliert: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und versuchten Totschlags

Die Polizisten nahmen die beiden fest. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen Körperverletzung und gegen die Frau wegen versuchten Totschlags.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.