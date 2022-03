Streit um zwei Pumuckl-Folgen: So lautet das Urteil des Oberlandesgerichts

Eine Drehbuchautorin hatte wegen zwei Pumuckl-Folgen gegen den Bayerischen Rundfunk (BR) geklagt. Nun hat das Oberlandesgerichts München ein Urteil gefällt.

24.03.2022 | Stand: 16:42 Uhr

Im Rechtsstreit um die Ausstrahlung von zwei Pumuckl-Folgen hat die Drehbuchautorin gegen den Bayerischen Rundfunk (BR) erneut den Kürzeren gezogen. "Sie war im Berufungsverfahren allein im Hinblick auf Zinsnebenforderungen in zweistelliger Höhe erfolgreich", erläuterte ein Sprecher des Oberlandesgerichts (OLG) München das Urteil vom Donnerstag. Darüber hinaus wies der Senat die Klage ab. Die freie Autorin hatte rund 32.000 Euro Schadenersatz gefordert, weil der BR im April 2019 zwei Mal eine Folge der Serie "Pumuckls Abenteuer" mit dem Titel "Pumuckls neues Heim" aus dem Jahr 1999 ausgestrahlt hatte.

Nach Ansicht der Klägerin hatte die Fernsehanstalt dafür aber kein Ausstrahlungsrecht mehr. Sie hatte deshalb ursprünglich rund 36 000 Euro gefordert, wovon der BR in erster Instanz knapp 3100 Euro anerkannte. Er überwies das Geld nach Ansicht des OLG aber etwas zu spät, so dass der Drehbuchautorin dafür nun noch minimale Zinsen zustehen. Darüber hinaus gehende Ansprüche verneinte der Zivilsenat jedoch. In seiner Begründung tauchte er tief in die Historie der zwischen den Parteien geschlossenen Verträge über Nutzungsrechte und zu zahlende Honorare ein.

Senat lässt Revision nicht zu - eine Beschwerde ist noch möglich

Eine Revision ließ der Senat nicht zu. Wegen der Höhe der Summe könnte die Drehbuchautorin nun noch eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einreichen. Dieser kann eine Revision ermöglichen, wenn er grundsätzlichen Klärungsbedarf sieht.

Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass der beliebte Kobold mit dem strubbeligen roten Haar ein Gericht beschäftigt hat. Unter anderem stritt auch die frühere Pumuckl-Zeichnerin Barbara von Johnson bereits mehrfach um Urheberrechte.

