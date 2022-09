Ärger ums Radfahren: "Willst Du eine aufs Maul?"

Fußgänger wie Autofahrer klagen über Radler, die sich angeblich an keine Verkehrsregeln halten. Am Bodensee-Radweg haben Anwohner sogar Angst um ihre Kinder.

Von Uwe Jauß

08.09.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Die Worte des schnaubenden Rennradfahrers kommen so energisch wie lautstark: „Willst du eine aufs Maul?“ Nein, eigentlich nicht. Es ist nur eine Anmerkung aus dem geöffneten Autofenster herausgegangen: nämlich die Bitte, dass der in einen engen, gelben Renndress gezwängte Radler an einer kleinen Kreuzung im bayerischen Bodensee-Dorf Wasserburg doch bitte die Vorfahrt achten soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.