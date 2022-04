Einsätze wegen Sturmtief "Nasim" - Feuerwehr München zieht Bilanz

Das Sturmtief "Nasim" ist über Bayern gezogen. Die Feuerwehr München zieht Bilanz: 40 wetterbedingte Einsätze hat es in den letzten Tagen gegeben.

09.04.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Die Feuerwehr München musste in den letzten Tagen zu 40 wetterbedingten Einsätzen wegen des Sturmtiefs "Nasim" ausrücken. Das teilt die Berufsfeuerwehr in einer Pressemitteilung mit. Am Donnerstagnachmittag nahm der Wind zu und führte zu einer Erhöhung der Einsatzzahlen. Bäume musten zerlegt werden, Äste entfernt, Baumaterialien gesichert und Bauzäune aufgestellt werden.

Im Münchner Stadtteil Hasenbergl drohte ein Gerüst umzustürzen. Die Höhenretter der Feuerwehr sicherten das aus der Verankerung gerissene Gerüst und entfernten die Wetterschutzplane.

Sturmtief "Nasim": Feuerwehr München zieht Bilanz

Im Stadtteil Langwied musste ein Maibaum mithilfe eines Krans umgelegt werden, da die Standfestigkeit nicht mehr gegeben war. In Giesing hatte sich ein Baum an die Stromversorgung der Straßenbeleichtung angelehnt. Die Besatzungen eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges und einer Drehleiter zerlegten den Baum.

Bei sämtlichen wetterbedingten Einsätzen rund um Sturmtief "Nasim" wurden keine Menschen verletzt und der Sachschaden "hält sich in Grenzen", resümiert die Feuerwehr München.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Lesen Sie auch