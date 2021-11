15-Jähriger prügelt Mitschüler nach Streit krankenhausreif

In der Oberpfalz ist am Dienstag ein Streit zwischen zwei Jungen eskaliert. Ein 15-Jähriger schlug dabei den anderen Jugendlichen mit der Faust gegen den Kopf.

30.11.2021 | Stand: 16:38 Uhr

Ein 15-Jähriger hat in Sulzbach-Rosenberg einen gleichaltrigen Mitschüler krankenhausreif geschlagen. Die beiden Buben seien auf dem Nachhauseweg von der Schule in einen gewalttätigen Streit geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Jugendlicher in der Oberpfalz prügelt Mitschüler zu Boden - Streitauslöser unklar

Zeugen sahen, wie einer der Jugendlichen den anderen am Montag zu Boden brachte und ihm wuchtige Fausthiebe gegen den Kopf verpasste, wodurch dieser zeitweise das Bewusstsein verloren habe. Herbeigerufene Beamte nahmen den Schläger fest. (Lesen Sie auch: Mädchen (11) bei Unfall in Nürnberg verletzt)

Der Geschlagene wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den jugendlichen Täter. Der Auslöser des Streits war zunächst unklar. (Lesen Sie auch: Schulbus in Biberach kippt um - mehrere Kinder verletzt)