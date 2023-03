Warnstreik legt Zugverkehr zwischen Tschechien und Deutschland lahm

24 Stunden lang dauert der Verkehrswarnstreik in Deutschland. Wer zwischen Tschechien und München mit dem Zug unterwegs ist, kommt nur bis tschechischen Grenze.

27.03.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Grenzüberschreitende Fern- und Regionalzüge fuhren am Montag nur auf den Streckenabschnitten innerhalb Tschechiens, wie die staatliche Eisenbahn Ceske Drahy (CD) mitteilte. Beispielsweise verkehrten die Eurocity-Züge zwischen Prag und Berlin nur im Abschnitt zwischen Prag und Decin (Tetschen). Die Eurocity-Züge in Richtung München endeten in Domazlice (Taus). Die Schnellzüge zwischen Cheb (Eger) und Nürnberg wurden ersatzlos gestrichen. Die Nationalparklinie U28 in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz wurde unter Auslassung des deutschen Teilstücks zweigeteilt. (Lesen Sie hier: Vor Warnstreiktag: Arbeitgeber attackieren Gewerkschaften)

Zwischen München und Prag: Tschechische Bahn bietet Umtausch der Fahrkarten an

Aus Kulanz ermöglicht die tschechische Bahn den Umtausch oder die Umbuchung von bereits gekauften Fahrkarten nach Deutschland. Es wird erwartet, dass der grenzüberschreitende Zugverkehr am Dienstag wieder ohne Einschränkungen aufgenommen werden kann.

